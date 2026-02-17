Amateurs Deslumbran en el Primer Campeonato Nacional de Sapito, Casi Empatando con Profesionales

Más de 70 competidores y miles de asistentes disfrutaron de la primera jornada de un evento que rescató la tradición del juego de lanzar piedras, convirtiéndolo en un auténtico espectáculo familiar.

La «Playa Sin Viento», ubicada a orillas del hermoso lago Moreno en Bariloche , fue testigo de un evento excepcional: el debut del Campeonato Nacional de Sapito . Familias, turistas y curiosos se reunieron para vivir una jornada llena de tradición y emoción.

Una Jornada de Fiesta y Deportes

Con un sol radiante y música en vivo, el evento reunió a un público diverso que superó todas las expectativas. El antiguo juego de rebote de piedras se transformó en una atracción cautivadora, animada por la participación entusiasta de los asistentes.

Un Afluente Público que Apuesta al Sapito

Desde temprano, la playa se llenó con la presencia de parejas jóvenes, grupos de amigos y una multitud de niños que observaron con atención cada lanzamiento. Organizado por Cervecería Patagonia, el torneo capturó la atención de todos, convirtiendo el lugar en un vibrante espectáculo.

Competencias y Marcas Histórico

La categoría profesional abrió el campeonato, donde los mejores lanzadores competían por sorprender a la multitud. Algunos alcanzaron impresionantes marcas de hasta 18 rebotes, logrando ovaciones y suspiros de asombro, especialmente de los más pequeños que observaban como si fuera un partido de fútbol.

Competencia Amateur que Superó Expectativas

La sección amateur prometía ser emocionante, y así fue: de los 30 espacios disponibles, más de 70 adultos se inscribieron, incluyendo turistas y residentes. La competencia se tornó intensa, con participantes alcanzando hasta 17 rebotes, sumando emoción a la jornada.

Phill Bloxham: Estrella Internacional y Jurado

El evento se volvió aún más especial con la presencia de Phill Bloxham, reconocido globalmente como @stone_skimmer, quien hizo una breve clínica sobre técnicas de lanzamiento, cautivando a los más jóvenes que lo escuchaban como a un héroe.

Un Animador Que Impulsó la Energía

Salvador Mazzocchi, conocido como @salvalacocina, condujo la jornada con su carisma y humor, manteniendo elevada la energía del público. Acompañado por un DJ y propuestas gastronómicas, el ambiente se tornó festivo y lleno de alegría.

Un Campeón Inesperado y el Futuro del Sapito

La final del campeonato coronó a un sorprendente ganador, un participante amateur que, inscripto a último momento, no solo se llevó el título, sino también un premio increíble: una estadía en Ovo Patagonia Chaltén, en Santa Cruz.

El primer Campeonato Nacional de Sapito dejó claro que este juego nostálgico tiene el potencial de convertirse en un fenómeno en la Patagonia, con un público que demostró su entusiasmo y apoyo. La combinación de competencia, tradición y un ambiente festivo perfilan al sapito como un nuevo referente deportivo regional.