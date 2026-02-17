ATE se une al paro del 19 con la CGT y convoca a marchar contra la reforma laboral

Paro Nacional: Sindicatos se Movilizan contra la Reforma Laboral
El Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) ha convocado un paro nacional con movilización al Congreso para este jueves 19 de febrero, en protesta por la reforma laboral. La acción, que incluye a más de 100 sindicatos, busca visibilizar el rechazo a las medidas propuestas por el gobierno, desafiando la decisión de la CGT de solo realizar una huelga.
Durante una reunión virtual, los líderes de diversas agrupaciones, como ATE, UOM y Aeronáuticos, reafirmaron su compromiso de llevar a cabo una jornada de protesta que espera resonar en todo el país. “El paro se va a hacer sentir en toda la nación, pero no podemos quedarnos en casa”, afirmó Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE.
Los gremios del transporte también se sumarán a la huelga nacional convocada por la CGT, prevista para el 19 de febrero.
Movilizaciones Activas a Nivel Nacional
Aguiar destacó: “Debemos garantizar que esta sea una huelga activa. La única forma de oponernos a esta perjudicial reforma es salir a la calle. No vamos a pedir permiso para protestar”.
Las movilizaciones se llevarán a cabo en todo el territorio argentino y, en Buenos Aires, la concentración comenzará a las 12:00 en la intersección de Av. de Mayo y Bernardo de Irigoyen.
Apoyo y Acciones Previas del FreSU
En un comunicado, ATE mencionó que el FreSU ya ha llevado a cabo manifestaciones en Córdoba y Santa Fe en rechazo al proyecto oficial. Además, el miércoles pasado, se realizó un paro y movilización hacia el Congreso cuando se debatió la iniciativa en el Senado.
Desafíos y Controversias del Gobierno
En un comentario en redes sociales, Aguiar desafió al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, respecto a posibles descuentos por la jornada de paro: “Que se prepare, porque no habrá quien los atienda”, expresó, subrayando que el ejercicio del derecho a huelga no es un acto ilícito.
El líder sindical concluyó haciendo hincapié en que “no toleraremos un autoritarismo de esta magnitud por parte del Gobierno” y advirtió que el plan de acción se intensificará en las próximas semanas.