Javier Milei viaja por 14ª vez a EE.UU. mientras el Gobierno busca acelerar la reforma laboral

El presidente argentino, Javier Milei, se prepara para su viaje número 14 a Estados Unidos, donde se reunirá nuevamente con Donald Trump. Este viaje ocurre en un contexto de intensas negociaciones sobre la reforma laboral en el país.

Este miércoles, Milei partirá hacia Washington después del mediodía para asistir a la primera reunión del Consejo de la Paz, un nuevo organismo que él mismo calificó como fundamental para el desarrollo de la región. Su regreso está programado para el viernes por la mañana, mientras el oficialismo se alista para una sesión legislativa crucial el jueves.

Un Nuevo Consejo en el Escenario Internacional

Esta será la primera sesión de un consejo que busca reemplazar, en parte, las funciones del Consejo de Seguridad de la ONU. Aunque inicialmente se concibió para supervisar la reconstrucción de Gaza, Trump decidió ampliar su alcance.

Propuesta de Inversión Billonaria

Recientemente, el mandatario estadounidense anunció un plan de inversión de 5 mil millones de dólares destinado a proyectos en Gaza.

Milei y su Vínculo con el Consejo de la Paz

Durante una presentación del Consejo en Davos, Milei se sentó al lado de Trump, lo que subraya su creciente alineación con el ex presidente. Varios países de Medio Oriente, Asia y África ya han mostrado su interés en unirse al consejo, mientras que Paraguay es uno de los pocos aliados en la región.

Controversias y Desafíos Internos

A pesar de su gira internacional, el presidente enfrenta críticas en casa. Su viaje coincide con un momento delicado para la legislación laboral, donde busca aprobar cambios significativos que han encontrado resistencia en el Congreso. El oficialismo teme que alteraciones en el proyecto, impulsadas por opositores, puedan socavar su autoridad.

El Acompañamiento en el Viaje

Milei viajará en el avión presidencial, acompañado de su hermana y de Pablo Quirno. Curiosamente, el canciller se ha visto envuelto en controversias debido a la renovación de un contrato millonario destinado a la capacitación en su cartera.

Planes Futuros y Proyectos Legislativos

El presidente ha manifestado su intención de avanzar rápidamente con la reforma laboral y otros proyectos legales antes del inicio de las sesiones ordinarias el 1 de marzo. Su agenda incluye reformas en múltiples áreas, desde glaciares hasta legislación electoral.

Actividades Internacionales y Nacionales

En medio de compromisos internacionales, Milei también ha tenido que cancelar otros viajes para participar en eventos clave. Se espera que, tras su próximo viaje a Miami en marzo, el turismo político continúe atrayendo atención hacia su administración.

Contrastes en el Liderazgo

Mientras Milei se enfoca en la diplomacia exterior, la vicepresidenta sigue fortaleciendo su presencia en el país, visitando 20 provincias hasta la fecha, en comparación con las 11 visitas de Milei.