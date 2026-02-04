Fiscal General solicita que Aguinsky reanude el caso

La batalla judicial por la mansión de Pilar: Conflicto de jueces y lavado de dinero en la AFA

El escándalo por la compra de una lujosa mansión en Pilar, vinculada al tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino, reabre un complejo debate judicial sobre qué magistrado debe llevar adelante la investigación por presunto lavado de dinero.

El fiscal general de la Cámara Federal de San Martín, Carlos Cearras, ha solicitado que el caso regrese al juez en lo Penal Económico, Marcelo Aguinsky, luego de que se desatara una disputa entre dos jueces sobre la competencia del caso.

Conflicto de Competencia entre Jueces

La controversia surgió tras el fallo que designaba al juez federal de Campana, Adrián González Charvay, como encargado de la investigación. Fuentes judiciales confirmaron que Cearras apeló esta decisión, la cual ahora será evaluada por la Cámara Federal de Casación Penal.

Planteo de los Propietarios de la Mansión

La familia que figura formalmente como dueña de la mansión, Luciano Pantano y su madre Ana Lucía Conte, argumentó que, dado que la propiedad se encuentra en Pilar, debería ser el juzgado de Campana el responsable de la investigación. González Charvay aceptó esta solicitud y pidió la causa a Aguinsky.

Argumentos en la Discusión Judicial

Sin embargo, Aguinsky rechazó la solicitud. Destacó que en casos de lavado de dinero es esencial investigar no solo la propiedad, sino también la procedencia de los fondos. Su hipótesis principal sugiere que podría haber dinero de la AFA involucrado, cuya sede está en la Capital Federal.

Intervención de la Cámara Federal

La disputa fue pronto abordada por el juez de la Cámara Federal, Alberto Lugones, quien reafirmó que el asunto debía ser manejado por el juzgado de Campana. Esta decisión ha generado inquietudes respecto a posibles vínculos políticos con el intendente de Pilar, Federico Achával, quien mantiene relaciones cercanas con la AFA.

Decisiones Judiciales y Argumentos del Fiscal

La apelación de Cearras cuestiona la premisa de que la ubicación de la propiedad determine la competencia de la causa. En su opinión, la legislación establece que se deben considerar otros factores en casos de lavado de dinero.

Criterios de Competencia y Resoluciones Anteriores

El fiscal argumenta que la Cámara Federal de San Martín no debería haber resuelto el conflicto entre jueces, señalando que esta responsabilidad recaía en la Cámara en lo Penal Económico, que es la máxima autoridad sobre Aguinsky.

Detalles de la Investigación

La causa investiga un posible lavado de dinero en la adquisición de la mansión. Aguinsky había indicado que esta podría haber sido comprada con fondos de la AFA, encontrando evidencias como una tarjeta corporativa asociada a Pantano, la cual se utilizaba para costear los gastos de una flota de autos de lujo asociados a la vivienda.

Nuevas Medidas Impuestas por González Charvay

Con su intervención, González Charvay ha ordenado nuevas pruebas, incluyendo la solicitud de información a diversas entidades públicas y privadas, así como pericias adicionales sobre datos ya existentes en el expediente, abriendo camino a un seguimiento más exhaustivo del caso.