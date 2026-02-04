Descubre la IA de Google que revoluciona la creación de videojuegos

La nueva herramienta de inteligencia artificial de Google permite a cualquier persona, sin necesidad de experiencia previa, diseñar videojuegos a partir de simples descripciones. ¡Descubre cómo esta innovadora plataforma está revolucionando el desarrollo de juegos!

Google ha lanzado Project Genie, una herramienta de inteligencia artificial asombrosamente accesible que permite crear videojuegos partiendo de texto o imágenes. Con esta propuesta, cualquier persona, sin importar su nivel de conocimientos en programación o diseño, puede comenzar a construir escenarios interactivos.

¿Te imaginas poder describir un paisaje o una ciudad, y que la IA lo convierta en un videojuego explorativo? Con Project Genie, esto ya es posible. Utilizando tecnología avanzada, la plataforma transforma conceptos y descripciones en entornos virtuales que los usuarios pueden recorrer en primera o tercera persona.

Además, Project Genie se complementa con Nano Banana Pro, una herramienta que eleva el nivel de realismo en los entornos diseñados. Lo mejor es que cualquiera puede experimentar y crear, sin barreras técnicas que limiten la creatividad.

Impacto en la Industria del Videojuego

El anuncio de Project Genie ha generado reacciones inmediatas en el mercado: empresas líderes como Unity Software y Roblox han visto mermar sus acciones, con Unity perdiendo más del 24% de su valor y Roblox alrededor del 13%. Este escenario sugiere que los métodos tradicionales de desarrollo podrían quedar obsoletos en un futuro cercano.

La Vision de Google: Democratizar la Creación de Juegos

Durante la presentación de esta herramienta, Google enfatizó su meta de hacer que la creación de videojuegos sea accesible a todos, promoviendo la experimentación y el uso sencillo de la tecnología.

Cambios en la Navegación Digital: Gemini en Chrome

Además de Project Genie, Google avanza en la integración de inteligencia artificial con Gemini, implementada directamente en Chrome, su navegador más popular.

Esta actualización transforma Chrome en un asistente personal que puede llevar a cabo tareas de manera autónoma, desde realizar compras en línea hasta gestionar trámites digitales.

Con Gemini, la experiencia de navegación se redefine gracias a una barra lateral que permite acceder a diversas funcionalidades, incluyendo la innovadora opción «Auto Browse«. Esta herramienta habilita la navegación automática en sitios seleccionados, permitiendo al usuario llevar a cabo actividades como:

— Investigar viajes

— Comparar productos

— Aplicar descuentos

— Gestionar suscripciones

El objetivo es que la inteligencia artificial no solo responda a consultas, sino que ejecute acciones concretas de manera eficiente. Con la integración de Gemini 3 en Chrome, la experiencia en línea se vuelve más sencilla y accesible para todos.

Entre sus múltiples capacidades, Gemini incluye un generador de imágenes con inteligencia artificial y funciones para rediseñar contenido visual de forma directa desde el navegador.