Chubut: Más de 80,000 Visitantes en Áreas Naturales Durante Enero

Este enero, Chubut se consolida como un destino preferido para el turismo, recibiendo más de 80,000 visitantes en sus Áreas Naturales Protegidas.

Durante el primer mes del año, Chubut vivió un notable auge turístico, con 80,000 personas explorando sus maravillosas Áreas Naturales Protegidas (ANP), de acuerdo con datos del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas. Este grupo se compone de 38,000 residentes locales, 32,000 turistas nacionales y más de 10,000 visitantes internacionales.

Un Impulso Económico mediante el Turismo

El incremento en el número de visitantes se vio favorecido por la llegada de ocho cruceros internacionales a las costas de la provincia, lo que impactó positivamente en la economía local. Las autoridades han subrayado que este flujo de turistas posiciona a las reservas de Chubut como destinos clave para aquellos que buscan naturaleza y conservación.

Los Puntos Más Visitados

Península Valdés fue la estrella del mes, recibiendo más de 48,000 turistas, seguida de Punta Tombo con 16,000 visitantes y Punta Loma, que recibió a más de 8,500 personas. Estas localidades se convirtieron en paradas imprescindibles para quienes arribaron en los cruceros atracados en Puerto Madryn.

Otras Áreas Naturales en Auge

En otras partes de Chubut, el Área Natural Piedra Parada también brilló, registrando cerca de 4,000 visitas. Este destino es famoso por su imponente formación rocosa de 50 millones de años y sus opciones para el trekking y la escalada. Además, Cabo Dos Bahías atrajo a más de 2,300 personas, ansiosas por observar la colonia de pingüinos de Magallanes y la fauna de la estepa.

En la zona sur, el Bosque Petrificado Sarmiento recibió a cerca de 750 visitantes, mientras que se registró un aumento del 13% en la actividad de buceo con lobos marinos, alcanzando los 1,400 servicios durante enero.

La Significativa Función de las Áreas Naturales

Desde el Ministerio de Turismo provincial, se destacó que las ANP son esenciales para el desarrollo del turismo sostenible y juegan un papel crucial en la educación ambiental y la conservación de la biodiversidad en esta rica región patagónica.