Bulgaria Investiga Grabaciones Secretas en Salones de Belleza para Sitios Pornográficos

Una impactante investigación en Bulgaria revela que cientos de mujeres fueron grabadas a su insu sin consentimiento durante tratamientos estéticos en salones de belleza, y los videos fueron distribuidos en sitios pornográficos.

Un Crimen Desgarrador en Salones de Belleza

Las autoridades búlgaras han iniciado un proceso penal tras el descubrimiento de que numerosas mujeres fueron grabadas en secreto mientras se sometían a procedimientos como depilación láser, muchas veces desnudas. Grabaciones que datan de 2023 han aparecido en múltiples plataformas pornográficas y grupos de Telegram.

Denuncias y Reacciones Inmediatas

Hasta la fecha, se han presentado más de 100 quejas a la policía en la ciudad costera de Burgas. La fiscal María Markova detalla que este escándalo involucra al menos dos salones en Burgas y uno en Kazanlak, y las investigaciones se están ampliando a otros locales del país.

Víctimas Menores de Edad

Entre las víctimas se encuentran menores de edad, con adolescentes de entre 15 y 17 años confirmadas por los fiscales. Los videos, según informes de medios búlgaros, han sido distribuidos en más de 10 plataformas pornográficas de pago.

El Impacto Emocional en las Víctimas

Una de las afectadas reveló a la televisión NOVA: «Reconocí a amigas y familiares; esto es asqueroso y humillante. Siento que me han utilizado». Otra víctima expresó: «Lo peor es que sé que alguien podría reconocerme».

Procedimientos Rigurosos en Investigaciones

Los fiscales han recibido información también de una clínica ginecológica en Sofia, donde supuestas grabaciones muestran a mujeres durante exámenes médicos, evidenciando un difícil escenario para la privacidad y la ética en la atención médica.

Grabaciones en Plataformas Restringidas

El abogado de las víctimas, Rosen Diev, aseguró que los clips han sido vistos decenas de miles de veces. «Las cifras en juego son alarmantes», advirtió. La fiscalía está investigando cómo se llevaron a cabo estos actos delictivos.

Responsabilidad de los Salones en Entredicho

A pesar de los hallazgos, los salones de belleza permanecen operativos. Los dueños han negado cualquier responsabilidad, alegando que sus cámaras de seguridad pudieron haber sido manipuladas.

Respuesta de los Propietarios

Uno de los estudios involucrados comunicó a los medios que están realizando una auditoría con una firma de seguridad externa para determinar el origen de las fotos publicadas. «Confiamos en que las agencias de seguridad eliminen el contenido», señalaron.