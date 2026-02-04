Un niño rescatado por un policía tras caer al agua y ser arrastrado por la corriente

Un Heroico Rescate en el Río Gualeguay: Niño de 7 Años Salvado por la Policía

La tranquila jornada familiar se convirtió en una escena de angustia en Entre Ríos, cuando un niño cayó al río Gualeguay y fue rescatado por un valiente sargento y los guardavidas locales.

El incidente tuvo lugar el pasado martes por la mañana, cerca del puente Arenas Blancas, donde una familia había decidido disfrutar de un día al aire libre. El pequeño de siete años se deslizó y cayó al agua, siendo rápidamente arrastrado por la fuerte corriente.

Un Día de Relax que se Tornó en Emergencia

La familia, compuesta por una pareja y sus dos hijos, había planeado una salida recreativa. Sin embargo, la paz del río se interrumpió cuando el niño cayó al agua tras un resbalón. Su madre, al darse cuenta de la caída, no dudó en saltar tras él, aunque lamentablemente no sabía nadar, complicando aún más la situación.

El Desesperado Intento de Rescate Familiar

En medio del peligro, el padrastro del niño arrojó una rueda de auxilio y una rama para que el pequeño pudiera sostenerse. Este rápido pensamiento permitió al niño mantener la calma y evitar un desenlace fatal mientras sus familiares pedían ayuda a gritos.

Intervención Rápida y Decisiva

En el momento más crítico, el sargento Juan Janza, responsable del Destacamento Costa San Antonio, llegó al lugar. Actuando con valentía, se lanzó al agua y logró frenar el avance del niño, salvándolo de una tragedia mayor.

Apoyo de los Guardavidas Locales

Los guardavidas del balneario Arenas Blancas no tardaron en llegar al rescate, utilizando una embarcación para trasladar tanto al niño como al policía a la orilla. Gracias a sus esfuerzos coordinados, el menor fue puesto a salvo.

Atención Médica y Buenas Noticias

Una vez en la playa, el niño recibió atención médica inicial de una enfermera. Posteriormente, fue trasladado a un hospital cercano para una evaluación preventiva. Afortunadamente, los exámenes confirmaron que se encontraba en buen estado de salud y sin lesiones visibles.