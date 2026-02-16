Fito Páez, Divididos y Airbag brillan en jornada de homenajes

El festival de música más esperado del año llegó a su fin con una jornada inolvidable donde Fito Páez, Divididos, Trueno, YSY A y un emotivo homenaje a Charly García brillaron en el escenario. Con 90.000 asistentes, esta edición se despide con una mezcla única de leyendas y nuevos íconos.

Una Tarde Calurosa que Terminó Bailando

A pesar del calor intenso del inicio, el clima cambió a lo largo de la tarde, trayendo nubes y una ligera llovizna. Al caer la noche, la temperatura bajó, y la música resonó hasta altas horas de la madrugada, cerrando una edición inolvidable.

Actuaciones Destacadas en Diversos Escenarios

Fito Páez Cautivó al Público

El icónico Fito Páez abrió el Escenario Norte con un repaso de sus más grandes éxitos. Con una emotiva interpretación de Brillante sobre el mic y otros clásicos como A rodar mi vida, su presentación iluminó el festival.

La Fuerza de Divididos

En el Escenario Sur, Divididos deslumbró a los asistentes con un set lleno de energía. Reviviendo los clásicos de Sumo, como La tubia tarada, el cierre con Ala Delta dejó al público pidiendo más.

Airbag y Trueno: Nuevas Generaciones en el Escenario

A continuación, Airbag sorprendió con un impactante inicio y su conocida versión instrumental del Himno Nacional. Posteriormente, Trueno, el joven referente del trap argentino, invitó a León Gieco a compartir el escenario, sumando un toque especial al evento.

Un Tributo Emocionante a Charly García

El homenaje a Charly García, a cargo de la banda Beats Modernos, se destacó por su emotividad. Con la participación de León Gieco, interpretaron temas emblemáticos, mientras imágenes históricas proyectadas en pantalla evocaron recuerdos de la última dictadura.

Otros Momentos Memorables

Durante la jornada también se presentaron otros artistas destacados, como Gustavo Cordera, quien regresó a los grandes escenarios, y bandas emergentes como Bándalos Chinos y Kapanga, que llenaron de música y energía el ambiente.

Un Festival que Une Generaciones

El Cosquín Rock 2026 se despidió celebrando la convivencia de legendas y nuevas propuestas, con una programación variada que atrajo a diversas audiencias. El cierre, pleno de shows simultáneos, dejó una huella imborrable en la memoria de los asistentes, reafirmando su lugar como uno de los festivales más importantes de la escena musical argentina.