El diputado que apoyó la baja de la edad punible critica el ‘oportunismo’ del gobierno: ‘Sin recursos, el sistema fracasará’

El reciente proyecto que establece una nueva edad de imputabilidad en Argentina ha generado intensos debates. Mientras algunos celebran la media sanción obtenida en Diputados, otros cuestionan la falta de recursos necesarios para su implementación.

El diputado cordobés Juan Brugge, miembro de la Democracia Cristiana y parte del bloque Provincias Unidas, advirtió que el Régimen Penal Juvenil solo será efectivo si el gobierno nacional se compromete a asignar un presupuesto adecuado. Su respaldo a la medida se basa en la creciente preocupación por delitos graves perpetrados por menores y la necesidad de adecuar la legislación local a los estándares regionales.

Brugge denunció que, para este año, el gobierno planea destinar 23.700 millones de pesos a este régimen, una cifra que comparó con la inversión de 18.000 millones de pesos para un nuevo complejo de tratamiento de menores que será inaugurado bajo el nombre de Papa Francisco.

«Basta de impunidad»: la madre de Joaquín Sperani celebra la nueva ley y demanda una verdadera resocialización de menores.

La Necesidad de Recursos Adecuados

El legislador insistió en que los fondos deben destinarse no solo a la construcción de instituciones, sino también a programas de contención educativa, alimentaria y sanitaria. «Sin estos recursos, el sistema no funcionará”, enfatizó Brugge.

Aprobación en Diputados y el Camino por Recorrer

La Cámara de Diputados aprobó la reducción de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años con 149 votos a favor y 100 en contra. Ahora, la iniciativa se trasladará al Senado y establece penas de hasta 15 años de prisión para delitos graves, incluyendo homicidios y robos violentos.

Un Debate de Ocho Meses

Brugge, quien cuenta con un doctorado en Derecho, afirmó que su posición es sólida y no responde a un contexto oportunista. «Hemos estado trabajando en este tema desde hace ocho meses», aseguró, argumentando que la disminución de la edad de imputabilidad responde a la realidad de que muchos menores están cometiendo delitos graves.

Además, subrayó la importancia de alinearse con la normativa de otros países de Latinoamérica, donde los 14 años son considerados el estándar.

Respuestas a las Críticas de la Iglesia

Frente a las críticas de la Iglesia Católica, que se opone a la baja de la imputabilidad, Brugge defendió su postura sin titubear. «Cada decisión que tomo la hago con plena conciencia y reflejando mis valores», afirmó. Reconoció el diálogo con diferentes sectores de la Iglesia, pero sostuvo que la evidencia de delitos cometidos por menores exige una respuesta adecuada del sistema judicial.

El diputado enfatizó la dualidad de la respuesta: la necesidad de un enfoque punitivo acompañado de esfuerzos preventivos y de reinserción social. «Es fundamental que todos, incluidos la Iglesia y diversas organizaciones sociales, asuman su responsabilidad en este problema», concluyó.