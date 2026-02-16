La IA ya opera y gestiona pagos de forma autónoma

El innovador lanzamiento de Agentic Wallets por Coinbase promete transformar la forma en que los agentes de inteligencia artificial manejan las criptomonedas, permitiendo operaciones sin la necesidad de intervención humana.

Coinbase ha introducido Agentic Wallets, una plataforma diseñada para que los agentes autónomos de inteligencia artificial gestionen fondos, realicen pagos y operen dentro de la blockchain sin intervención humana directa. Este avance busca eliminar una de las principales limitaciones en el uso de IA en el ámbito financiero.

Un Nuevo Horizonte para la Inteligencia Artificial

Esta solución surge para solventar un obstáculo significativo en el ecosistema cripto actual: aunque los agentes de IA pueden procesar y analizar datos, no pueden realizar transacciones que involucren dinero sin supervisión humana.

Con Agentic Wallets, los agentes de IA podrán mantener fondos, intercambiar tokens, generar rendimiento y realizar transacciones dentro de límites definidos por el usuario.

La Tecnología Detrás de Agentic Wallets

“Los agentes de IA están detrás de muchas tareas cotidianas. Sin embargo, han tenido que hacer frente a barreras cuando se trata de realizar acciones que requieren dinero”, explicaron Erik Reppel y Josh Nickerson, programadores de la plataforma de desarrolladores de Coinbase.

La infraestructura de Agentic Wallets se basa en el protocolo x402, que ha manejado más de 50 millones de transacciones desde su implementación el año pasado. Su nombre hace referencia al estado HTTP 402, «Payment Required», que aún no se ha utilizado en la web tradicional.

Características de Agentic Wallets

Inicialmente, Agentic Wallets será compatible con redes que operan bajo EVM y también con Solana, permitiendo transacciones sin costo en Base, la red de capa 2 de Coinbase.

En términos de seguridad, el sistema está equipado con Smart Security Guardrails, que incluyen límites de gastos programables y controles de cada transacción configurables.

También se incorpora una interfaz de línea de comandos que facilita el monitoreo de agentes, la financiación de billeteras y la implementación de nuevas capacidades.

Un Futuro Prometedor en la Intersección de IA y Finanzas

Además, Agentic Wallets utiliza un mecanismo de «enclave isolation», garantizando que las claves privadas permanecen seguras dentro de la infraestructura de Coinbase y no son accesibles a través de los modelos de IA.

Este lanzamiento se enmarca dentro de otras iniciativas recientes donde la plataforma de desarrolladores de Coinbase presentó Payments MCP, un protocolo que permite que modelos avanzados como Claude de Anthropic y Gemini de Google interactúen con billeteras blockchain.

Con Agentic Wallets, Coinbase se posiciona en la vanguardia de la fusión entre inteligencia artificial y finanzas descentralizadas, ofreciendo la promesa de agentes que no solo analizan y piensan, sino que también operan en el nuevo sistema financiero digital.