Florida define nuevas pautas para el uso de marcos en placas de vehículos

Florida Clarifica las Normas sobre Marcos de Placas Vehiculares

Un nuevo paquete legislativo busca poner fin a la confusión sobre el uso de marcos en las matrículas, asegurando un manejo más claro y preciso en las calles de Florida.

Recientemente, Florida ha llevado a cabo una importante revisión de las normativas relacionadas con el uso de marcos en las placas de vehículos, tras la aprobación de nuevas leyes bajo el liderazgo del gobernador Ron DeSantis. Este cambio responde a la necesidad de establecer criterios claros en torno a cómo los conductores pueden utilizar accesorios sin infringir la ley, algo que había generado debate y confusión.

La Revisión Normativa: Un Cambio Necesario

La legislación anterior no especificaba con claridad qué partes de la matrícula podían ser cubiertas por marcos, lo que llevó a diversas interpretaciones por parte de las autoridades y los conductores. Para abordar esta problemática, el Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida (FLHSMV) había emitido un memorando sugiriendo la necesidad de una actualización. Así, se concreta ahora una normativa que busca proteger la legibilidad de la placa, esencial para la identificación y seguridad pública.

¿Qué Permiten las Nuevas Normas?

La nueva normativa permite el uso de marcos, siempre que estos no oculten información vital, incluyendo letras, números y la etiqueta de registro. El objetivo es asegurar que cada parte de la matrícula sea fácilmente identificable tanto para los agentes de tránsito como para garantizar la seguridad vial en general.

Limites Estríctos para Marcos y Cubiertas

Los conductores deben tener en cuenta que cualquier cobertura, aunque sea mínima, que impida la lectura de la placa puede resultar en una infracción. Esto incluye marcos que, sin intención, tapen el nombre del estado o cualquier otro elemento visible de la placa.

Las sanciones por violar estas nuevas regulaciones se han endurecido. Si un conductor es sorprendido incumpliendo las reglas, puede enfrentarse a multas de hasta 500 dólares y, en algunos casos, hasta 60 días de cárcel. Esto marca un cambio significativo, ya que anteriormente se trataba solo como una infracción menor.

Consecuencias de la Reincidencia

Las nuevas disposiciones también contemplan agravantes en casos de reincidencia o si se determina que las placas ocultas se utilizan con fines ilícitos. Aquí, las penas pueden subir hasta cinco años de prisión y multas que alcanzan los 5,000 dólares. Esto envía un mensaje claro: la legislación busca erradicar por completo cualquier intento de evadir la ley mediante el ocultamiento de la placa.

El Compromiso del Gobierno

El FLHSMV ha reafirmado que la finalidad de esta normativa es asegurar una correcta identificación vehicular y preservar el orden público, especialmente en situaciones de emergencia y en investigaciones policiales.

Otras Iniciativas Sociales en la Nueva Ley

Además de las reglas sobre marcos, el paquete legislativo incluye otras iniciativas, como la expansión del programa estatal de clases de natación, que ahora cubrirá a niños de uno a siete años, enfocándose en la prevención de accidentes acuáticos.