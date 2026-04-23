Tragedia en Haití: La Masacre de los Abuelos y la historia detrás de la mayor matanza del siglo

La tragedia y la violencia vuelven a marcar la historia de Puerto Príncipe, donde el poder del crimen organizado se mezcla con creencias ancestrales en una carta trágica de un día que cambiará para siempre a sus habitantes.

Funeral colectivo tras el ataque con drones en Puerto Príncipe. (Fuente: CLARENS SIFFROY)

Un príncipe en desgracia

El pequeño Benson Altes, hijo del rey Micanor, se encuentra gravemente enfermo en medio de una crisis alimentada por luchas de poder. Su padre, autoproclamado monarca del Caribe, cree que la salud de su hijo es producto de hechizos lanzados por una pandilla de «hombres lobo».

La cacería de ancianos

Convencido de que debe eliminar la fuente de la maldición, Micanor ordena a sus seguidores la búsqueda y captura de ancianos en el barrio de Wharf Jérémie, señalados como los responsables del sufrimiento de su hijo.

Escenas de horror

La madrugada del 7 de diciembre de 2024, la violencia estalla. Se reportan numerosas desapariciones, y el rey, con sed de venganza, desata una ola de asesinatos que resulta en la muerte de más de 200 personas. En su furia, Micanor tortura y ejecuta sin mirar atrás.

Los cuerpos de las víctimas apilados después de la masacre. (Fuente: CLARENS SIFFROY)

La lucha por la verdad

A pesar de las amenazas y el toque de queda impuesto en la zona, algunas voces se alzan para compartir el relato de lo sucedido. Abogados y activistas de derechos humanos intentan documentar esta barbarie. Rosie Auguste, abogada y defensora de los derechos humanos, denuncia la situación y sentencia que la respuesta del estado ha sido lenta y cómplice.

Un legado de violencia

La historia de Micanor es un eco de crímenes pasados. Su forma de gobernar y las matanzas que han marcado su «reinado» reflejan el legado de dictadores previos que utilizaron la violencia como herramienta de control. La masacre en Wharf Jérémie se convierte así en legado de un nuevo ciclo de terror.

Un pueblo en silencio

Los sobrevivientes se encuentran en un estado de descomposición social y emocional. Muchos han perdido a sus familias y no pueden regresar a sus hogares. El miedo campa por las calles de Puerto Príncipe y su oferta de sobrevivencia es solo un espejismo.

Los espíritus de la memoria

Sin embargo, en medio del dolor, los sobrevivientes aún sienten la conexión con sus seres queridos fallecidos. «Aún los veo en mis sueños», aseguran, marcando una lucha no solo por la vida cotidiana sino también por la memoria de quienes han caído en la batalla contra la barbarie.