Nuevo DNI Electrónico en Córdoba: Cambios y Guía de Trámites

La implementación del Documento Nacional de Identidad electrónico está revolucionando la forma en que los ciudadanos argentinos se identifican. En Córdoba, la mayoría de los nuevos DNI ya son de este formato, que ofrece una mayor seguridad en la protección de datos personales.

El Gobierno Nacional ha lanzado el nuevo Documento Nacional de Identidad electrónico en todo el territorio argentino. En la ciudad de Córdoba, cuatro de cada cinco DNI emitidos por la Municipalidad ya corresponden a este formato innovador, que incorpora tecnología avanzada para fortalecer la seguridad de la información personal.

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La versión electrónica del DNI cuenta con un chip sin contacto que almacena de forma encriptada la información personal del titular, incluidos datos biométricos. Gracias a esta tecnología, se puede validar la identidad de manera más segura, sin recurrir a bases de datos externas, minimizando así los riesgos de falsificación o manipulación.

Características Innovadoras del Nuevo DNI

Este nuevo documento también incluye un código CAN de seis dígitos ubicado en la parte inferior, facilitando su lectura mediante tecnología NFC. Este avance se aplica a los DNI emitidos a partir de la actualización para mayores de 14 años y se complementa con códigos QR que refuerzan su seguridad.

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Proceso de Obtención del Nuevo DNI

Aquellos interesados en obtener el nuevo documento pueden realizar el trámite tanto en el Registro Civil central como en los CPC de la ciudad. El Registro Civil, ubicado en Bv. Chacabuco 737, atiende de lunes a viernes de 8 a 14 horas, con horario extendido los martes y jueves hasta las 18 horas, y los sábados de 7 a 13 horas.

Vigencia del DNI Anterior

Es importante destacar que la nueva actualización no es obligatoria para quienes ya poseen un DNI vigente, el cual seguirá siendo válido hasta su fecha de vencimiento. Además, también se ha introducido un nuevo pasaporte argentino, con un diseño moderno y estándares de seguridad más elevados.