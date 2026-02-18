Florida en Vivo: Nuevo Nombre para el Aeropuerto Donald Trump y Actualizaciones del 18 de Febrero

Florida: Calor Extremo y Cambios Climáticos en el Horizonte

El sur de Florida enfrenta una situación climática compleja, caracterizada por un aumento de las temperaturas y condiciones peligrosas en las playas.

Las playas del Atlántico están en alerta por corrientes de resaca, lo que hace que las condiciones marítimas sean potencialmente arriesgadas. Mientras tanto, un sistema de alta presión genera un notable incremento en las temperaturas, superando los valores habituales para esta época del año.

Un Fin de Semana Sofocante a la Vista

Según informes de CBS12 News, el calor alcanzará su punto culminante entre el viernes y el sábado, con temperaturas que rondarán los 32°C en las zonas interiores. Sin embargo, la llegada de un frente frío el domingo traerá consigo un descenso significativo de la temperatura junto con ráfagas de viento desde el noroeste, impactando el inicio de la próxima semana.

Transformación del Aeropuerto Internacional de Palm Beach

La Cámara de Representantes de Florida ha aprobado, con una votación de 81-30, una iniciativa para renombrar el Aeropuerto Internacional de Palm Beach. Este cambio busca honrar al expresidente Donald J. Trump, debido a su conexión con la región y sus aportaciones a la infraestructura aérea.

No obstante, como indica NBC Miami, esta modificación necesita la aprobación de la Administración Federal de Aviación y un acuerdo con el condado de Palm Beach para el uso comercial del nombre Donald J. Trump International Airport.

El Auge de Palantir en Miami

En un movimiento significativo, la empresa tecnológica Palantir, fundada por el magnate Peter Thiel, se ha trasladado de Denver a Miami. Esta firma, conocida por su desarrollo de sistemas de análisis de datos para defensa y control migratorio, está viendo un aumento en sus contratos federales en un clima empresarial favorable en Florida.

Pronóstico del Tiempo para el Miércoles

Para el miércoles 18 de febrero, se anticipa un clima similar al de días anteriores en el sur de Florida, con pronósticos de días soleados y agradables, alcanzando una máxima de 26°C.

En el centro del estado, específicamente en la zona de Tampa-Orlando, se pronostica un ligero aumento de temperatura, llegándose hasta los 27°C. Por otro lado, en el norte, en Tallahassee, se prevé un día soleado con mínimas de 16°C para la noche.