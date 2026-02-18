YPF y Banco Santander se unen para impulsar su billetera virtual

YPF y Banco Santander: Una Alianza Revolucionaria para Transformar la App YPF

YPF se une a Banco Santander en una colaboración estratégica que promete revolucionar la experiencia de sus usuarios. La nueva alianza busca potenciar los servicios financieros de la App YPF y ofrecer una amplia gama de beneficios innovadores.

Un Vínculo Estrategico

En un comunicado emitido esta mañana, YPF anunció una alianza de largo plazo con Banco Santander, diseñada para integrar soluciones financieras en la App YPF, una de las plataformas digitales más relevantes del país. «Estamos muy contentos con este acuerdo; es un hito crucial para nosotros», comentó Mauro Cercos, Gerente General de YPF Digital.

Expansión de Servicios Financieros

La colaboración tiene como objetivo «explorar el mundo financiero» y expandir el ecosistema de servicios de YPF. Esta asociación no solo implica una integración tecnológica, sino también comercial, ofreciendo a los usuarios descuentos y beneficios en combustibles y compras a través de la aplicación.

Oportunidades para los Clientes

Los usuarios de Banco Santander podrán disfrutar de beneficios exclusivos al cargar combustible en estaciones de YPF o al realizar compras en tiendas asociadas. Esta iniciativa pone de manifiesto la sinergia natural entre ambas empresas, cuyo objetivo es mejorar la experiencia del cliente.

Números Impresionantes Tras Un Gran Crecimiento

La App YPF ya ha registrado cifras récord, con más de 7 millones de descargas y más de 3 millones de usuarios activos. Este crecimiento resalta su posición en el sector de pagos, convirtiéndose en una de las dos principales aplicaciones de su categoría en el país.

Más Allá del Combustible: Un Futuro Prometedor

A pesar de su éxito, YPF enfrenta límites en su modelo actual. La asociación con Banco Santander es vista como una vía crucial para ampliar su oferta de servicios. «Nuestro objetivo es liderar en movilidad y estar presente en la vida de nuestros usuarios», expone Cercos.

Iniciativas a Corto Plazo

En un futuro cercano, los usuarios de la App YPF podrán acceder a cuentas remuneradas y una tarjeta prepaga, permitiendo pagos en línea. Esto significará un avance significativo y la posibilidad de diversificar sus usos dentro de la plataforma.

Nuevas Funciones en el Horizonte

La alianza también permite vislumbrar innovaciones como la compra y tenencia de acciones de YPF directamente desde la aplicación, gestión de seguros y, potencialmente, pagos en criptomonedas. Sin embargo, estos últimos dependerán de regulaciones que aún están en evaluación.

La Visión de Futuro para YPF y Santander

Finalmente, durante la presentación, Alejandro Butti, CEO de Santander Argentina, destacó que esta colaboración no es solo un proyecto aislado, sino parte de una estrategia integral para simplificar las finanzas en la vida cotidiana de millones de argentinos. Ambos líderes coinciden en que el objetivo es enriquecer el ecosistema de YPF y mejorar la fidelización del cliente.