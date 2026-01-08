FOPEA registra 17.000 tuits ofensivos de Milei desde su presidencia

La forma de comunicar del Presidente Javier Milei ha generado una nueva polémica. Un reciente informe revela que más del 15% de sus tuits han estado destinados a insultar y deslegitimar a personas, empresas y medios de comunicación desde su asunción.

Un Análisis Alarmante de las Ofensas en Redes Sociales

El informe del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) destaca que en total se contabilizaron 16.806 insultos en 113.000 tuits analizados desde diciembre de 2023 hasta septiembre de 2025. Este estudio, titulado “El insulto como estrategia”, hace hincapié en cómo Milei ha marcado una tendencia comunicacional centrada en la agresión verbal.

La Promesa de Moderación y su Incumplimiento

A pesar de que el Presidente se comprometió en agosto de 2025 a moderar su lenguaje ofensivo, los resultados fueron solo parciales. En noviembre, los insultos se redujeron de 522 a 278 por mes, revelando que su estrategia comunicativa sigue siendo agresiva.

Los Terminos Más Utilizados para Atacar

Entre las palabras que más empleó Milei para ofender se encuentran términos como «kuka» y «casta», junto a otros como «delincuente», «mandril» y «chorro». Estas palabras no son solo ataques, sino que reflejan un proceso de estigmatización que alimenta la exclusión social.

Patrones de Lenguaje y su Impacto

El informe también identifica tres patrones de lenguaje que, según el análisis, emergen en su actividad en redes: la animalización, la sexualización y referencias a lo repulsivo. Estos pattónes representan no solo ataques a individuos, sino un debilitamiento de la discusión política sana.

Un Ataque Continuo a Periodistas y Medios

Los periodistas no han quedado exentos de esta retórica. Entre diciembre de 2023 y septiembre de 2025, Milei lanzó ataques hacia 62 periodistas y 14 medios de comunicación. Las frases despectivas y deslegitimadoras han sido parte cotidiana de su discurso.

Impacto en la Libertad de Expresión

El informe de FOPEA destaca que 70% de los tuits dirigidos a figuras del periodismo incluyen palabras despectivas. Esta situación ha llevado a una autocensura creciente, donde el miedo a represalias limita la libertad de expresión dentro del ámbito mediático.

Concluyendo la Investigación

La comunicación presidencial de Javier Milei no solo se basa en el insulto, sino que también configura una cultura de miedo que afecta la pluralidad del debate público. La investigación realizada se inscribe en el ámbito del Data Journalism Visualization Bootcamp de FOPEA, con un equipo dedicado a profundizar sobre estas preocupaciones relacionadas con la comunicación política.