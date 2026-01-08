El beso de la Mujer Araña: ¿Por qué Jennifer Lopez y Diego Luna no logran cautivar?

La nueva adaptación de El beso de la Mujer Araña genera sentimientos encontrados, tanto por su escasa carga emocional como por su tratamiento de una historia compleja. Con un elenco que incluye a Jennifer Lopez y Diego Luna, la película se presenta como un drama con importantes ausencias.

Un Musical Inesperado

La obra no es una simple reinterpretación de la famosa novela de Manuel Puig o la película de 1995, sino que se basa en el exitoso musical de Broadway de los años 90. Aunque el título y algunos personajes son conocidos, la historia ha sido trasladada del Brasil dictatorial a Argentina en 1983, poco antes de la caída del régimen militar.

Un Encuentro en la Celda

La trama sigue a Valentín Arregui (Diego Luna), un prisionero político, y Luis Molina (Tonatiuh), un hombre que se identifica como mujer. A diferencia de la adaptación previa, Molina no es condenado por perversiones, y el director de la prisión lo utiliza como informante para obtener secretos sobre Arregui.

Sin Melodías Memorables

A pesar de que *El beso de la Mujer Araña* ganó un Tony a mejor musical, no posee canciones icónicas que resuenen en la memoria del espectador. La falta de ritmos contagiosos se siente en cada escena, y aunque los números parecen bien coreografiados, carecen de profundidades emocionales que conecten con la audiencia.

Relaciones que Fantasean

El hilo central de la película es la relación que se establece entre Molina y Arregui. Este último inicialmente desconfía del amor por el cine musical de Molina, pero a medida que avanza la trama, sus mundos comienzan a entrelazarse. Sin embargo, la dirección de Bill Condon no logra transmitir la pasión ni el sentimiento genuino de libertad que la historia demanda.

Actuaciones a Medias

Las interpretaciones de Luna, Tonatiuh y Lopez son correctas, pero se ven limitadas por un ritmo lento y una falta de energía. Aunque Luna se destaca en el baile, la película necesita más dinamismo para captar la atención de sus espectadores.

Una Fusión Hueca

En definitiva, *El beso de la Mujer Araña* no logra capturar la esencia revolucionaria que se esperaba. La obra, que debió ser un poderoso drama musical, queda atrapada en una presentación superficial y predecible. Cada escena parece armada para la cámara, lo que dificulta la identificación con sus personajes.

Datos del Filme

Género: Musical / Drama

Origen: Estados Unidos, 2025

Duración: 128 minutos, SAM 13

Título original: *Kiss of the Spider Woman*

Director: Bill Condon

Elenco: Jennifer Lopez, Diego Luna, Tonatiuh, Bruno Bichir, Josefina Scaglione

Salas: Cinemark Palermo, Hoyts Unicenter, Cinépolis Recoleta, entre otras.