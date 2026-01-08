Inflación: Prevén el dato de diciembre 2025 y el momento en que se superará el 2%

Las consultoras anticipan un leve descenso en la inflación hacia finales de 2025 y una tendencia a la baja para el próximo año, lo que podría marcar un cambio significativo en la economía argentina.

Proyecciones sobre la Inflación de Diciembre 2025

Según el último informe del Banco Central, las 44 consultoras incluidas en el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) estiman que la inflación de diciembre de 2025 cerrará en un 2,3%. Este número, aunque ligeramente inferior a las proyecciones de 2,6% de algunos analistas, sugiere una tendencia estable en los precios, a pesar de una desaceleración gradual.

Un Año de Mejores Números en Inflación

Si se cumplen estas proyecciones, Argentina podría finalizar 2025 con el menor índice de precios acumulado desde 2017, un indicativo positivo en el contexto económico actual.

Detalles sobre el IPC Núcleo

En la medición del Índice de Precios al Consumidor (IPC) núcleo, que excluye elementos volátiles como frutas y verduras, la proyección también se sitúa en un 2,3%. Este dato confirma que la desaceleración abarca tanto los precios regulados como las dinámicas más permanentes de la inflación.

Perspectivas para 2026: Desinflación en Marcha

De cara a enero de 2026, se espera que la inflación general se reduzca al 2%. Se prevé un descenso continuo, acercándose a un 1,5% mensual para junio del mismo año, brindando esperanzas de ahorros para los consumidores.

Mercado Laboral y Tipo de Cambio

El REM relatan que la tasa de desocupación se mantendrá en un 6,8% para el cuarto trimestre de 2025, con una ligera subida al 6,9% para 2026. En el aspecto cambiario, se estima que el tipo de cambio oficial será de unos $1.484,3 por dólar en enero de 2026.

Comercio Exterior: Superávit en Aumento

Las consultoras pronostican exportaciones por USD 91.407 millones e importaciones por USD 80.442 millones, proyectando un superávit comercial de USD 10.965 millones, un incremento significativo en comparación con estimaciones anteriores.

En resumen, el último relevamiento del BCRA sugiere que las expectativas apuntan hacia una inflación más baja, estabilidad cambiaria y un superávit comercial robusto, aunque los niveles de precios aún superan las metas oficiales a corto plazo.