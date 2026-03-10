Forbes 2026: Ranking de los Empresarios Argentinos Más Ricos

La famosa revista Forbes ha revelado su esperada lista de los hombres más adinerados del mundo, donde seis argentinos brillan por su riqueza y éxito en diversos sectores.

Este año, la fortuna de estos destacados empresarios argentinos supera los 26.000 millones de dólares. Los nombres que encabezan este selecto grupo son Paolo Rocca, Marcos Galperin, Alejandro Bulgheroni, Eduardo Eurnekian, Eduardo Costantini y Delfín Jorge Ezequiel Carballo.

Conoce a los Argentinos Más Ricos del Mundo

La lista comienza con una inesperada sorpresa, ya que Paolo Rocca, fundador del Grupo Techint, ocupa el primer lugar entre los argentinos, con un impresionante patrimonio de 7.300 millones de dólares. Su posición global es el puesto 528, y su empresa reporta ingresos anuales de más de 22.000 millones de dólares, empleando a 52.000 personas en todo el mundo.

En segundo lugar encontramos a Marcos Galperin, conocido por ser el cerebro detrás de Mercado Libre. Aunque su patrimonio ha disminuido de 8.000 millones a 7.200 millones de dólares en el último año, se mantiene en el puesto 542 a nivel internacional. Alejandro Bulgheroni, con un patrimonio de 5.100 millones de dólares, completa el podio argentino en la posición 837, gracias a su participación del 25% en Pan American Energy Group.

El nonagenario Eduardo Eurnekian, reconocido por su labor con Corporación América y Aeropuertos Argentina, ha experimentado un notable aumento patrimonial, alcanzando los 4.800 millones de dólares y posicionándose en el cuarto lugar. Por su parte, Eduardo Costantini, conocido por su trabajo en el MALBA y en el sector inmobiliario, cuenta con 1.300 millones de dólares en su haber, ocupando el puesto 2858.

Por último, Delfín Jorge Ezequiel Carballo, actual líder de Banco Macro, completa esta lista de destacados, con un patrimonio de 1.000 millones de dólares, aunque también ha visto una ligera baja, ubicándose en el puesto 3332 a nivel mundial.