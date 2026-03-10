Rebord denunciado penalmente: Milei celebra la noticia

En las últimas horas, el conductor Tomás Rebord ha generado un intenso debate tras sus comentarios en un episodio de su programa Hay Algo Ahí transmitido por Blender. Sus declaraciones, consideradas ofensivas por muchos, desencadenaron una denuncia penal que pone en jaque la delgada línea entre humor y discurso de odio.

Durante el programa, Rebord abordó el contexto internacional del gobierno argentino y su relación con Israel, en medio de críticas a la actuación del país frente a los incendios en Patagonia. Con ironía, planteó que “la principal preocupación del gobierno es aclarar que los argentinos ‘no somos nazis’”, desviando así la atención de la crisis ambiental.

Comentarios que Ofenden

El conductor no solo se centró en la crisis de los incendios, sino que también cuestionó los frecuentes viajes del presidente argentino a Israel, burlándose del Muro de los Lamentos al preguntarse irónicamente: “¿Cuántas veces te podés emocionar con una pared de piedra?”. Este fragmento se viralizó rápidamente en redes sociales, provocando reacciones mixtas entre defensores de su humor y quienes consideraron su discurso discriminatorio.

Consecuencias Legales

Un abogado, Jorge Monastersky, tomó acciones legales y presentó una denuncia ante la Fiscalía de Buenos Aires. Según Monastersky, los comentarios de Rebord insinuaban que “los judíos podrían estar vinculados con los incendios en la Patagonia”, lo cual, a su juicio, trasciende el humor y se adentra en el terreno de la estigmatización. La denuncia se basa en la Ley de Actos Discriminatorios, que combate discursos de odio por razones religiosas o étnicas.

El Peso de la Libertad de Expresión

Monastersky argumenta que la libertad de expresión no debe usarse para ridiculizar símbolos religiosos. Además, enfatizó que tales comentarios podrían fomentar la animosidad hacia la comunidad judía. En sus declaraciones, reiteró su convicción de que el antisemitismo no puede considerarse una broma ni justificarse en nombre de la sátira.

Apoyo de Javier Milei

En medio de esta controversia, el presidente Javier Milei expresó su apoyo a Monastersky a través de su cuenta de X, valorando su postura y resaltando la importancia de erradicar el antisemitismo en Argentina. «El antisemitismo no puede naturalizarse ni justificarse bajo ninguna forma», indicó Milei, subrayando su compromiso con la comunidad judía del país.