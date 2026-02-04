France: Art Teacher in Critical Condition After 14-Year-Old’s Stabbing Attack

Un dramático incidente sacude a la comunidad educativa de Francia, donde un estudiante de 14 años hirió a su profesora durante la clase en un acto de violencia perturbador.

Una profesora de arte de 60 años se encuentra en estado estable, aunque «muy preocupante», tras someterse a una cirugía tras ser apuñalada varias veces por un alumno en un colegio de Sanary-sur-Mer, al sur de Francia. El ataque ocurrió el martes alrededor de las 14:00 en el colegio secundario La Guicharde.

Detalles del ataque

Según el fiscal de Toulon, Raphaël Balland, el estudiante utilizó un cuchillo Opinel de 10 centímetros e hirió a la docente entre tres y cuatro veces, incluyendo dos veces en el abdomen. El ataque se llevó a cabo frente a aproximadamente 20 compañeros de clase. Tras el incidente, el adolescente fue arrestado en el patio de la escuela y se encuentra bajo custodia, acusado de intento de asesinato. Balland expresó que el joven no fue muy comunicativo durante su detención.

Preocupaciones en el hogar y tensiones previas

A pesar de que el alumno no tenía antecedentes de violencia, estaba bajo la supervisión de los servicios de protección infantil debido a preocupaciones sobre su bienestar en casa. Balland destacó que había tensiones recientes entre el estudiante y la profesora, aparentemente a raíz de reportes que ella había presentado sobre él.

Reacciones y medidas de apoyo

Tras el ataque, la escuela fue evacuada y las clases se suspendieron el miércoles. Se ofrecieron servicios de orientación para ayudar tanto al personal como a los estudiantes afectados. El prefecto Simon Babre elogió la rápida acción del personal docente, quienes mostraron una excelente respuesta al socorrer a la profesora herida y alertar a los servicios de emergencia.

Creciente preocupación por la violencia escolar

Este apuñalamiento se suma a una serie de incidentes violentos en escuelas francesas que han generado un debate sobre la seguridad educativa y la agresión juvenil hacia los docentes. En junio de 2025, un estudiante de 14 años fue imputado por el asesinato de una asistente docente de 31 años durante un control de mochila. Otro caso en septiembre involucró a un alumno que apuñaló a su profesor de música antes de lesionarse gravemente. Estos eventos, junto con el trágico asesinato del profesor Samuel Paty en octubre de 2020, han despertado la alarma sobre el aumento de la violencia en el entorno escolar.

Según el Ministerio de Educación francés, se registraron 911 agresiones físicas y verbales contra el personal educativo en 2023, representando un incremento del 25% en comparación con el año anterior. Los sindicatos docentes han hecho reiterados llamados para mejorar las medidas de protección y los recursos destinados a abordar las necesidades de salud mental de los estudiantes.