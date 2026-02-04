Policía uruguaya frustra el ‘robo del siglo’: desmantelan banda excavadora de túnel para asaltar un banco

La Policía de Uruguay logró frustrar lo que podría haber sido un robo monumental, desmantelando una red criminal que excavaba un túnel hacia un banco en el casco histórico de Montevideo.

Un plan audaz frustrado

La Policía uruguaya arrestó a diez personas, de nacionalidades uruguaya, brasileña y paraguaya, involucradas en un intento de robo a un banco en la Ciudad Vieja. El ministro del Interior, Carlos Negro, calificó la operación como un éxito que pudo haber evitado “el robo del siglo”.

El túnel descubierto

Las autoridades encontraron un túnel que conectaba un local comercial deshabitado con el sistema de alcantarillado de la zona. Según informes, este túnel estaba destinado a facilitar el acceso a una entidad bancaria cercana, dado que la Ciudad Vieja alberga múltiples sucursales bancarias.

Investigaciones previas y detenciones

Desde diciembre, la investigación venía tomando forma, después de que se recibieran datos que alertaban sobre movimientos inusuales en la región. Los delincuentes habían alquilado el local hace seis meses para llevar a cabo sus planes.

Colaboración internacional

El operativo, que fue respaldado por la Dirección General de Operaciones Especiales, involucró también apoyo de autoridades policiales de países vecinos, aunque Negro optó por no revelar detalles sobre estas colaboraciones.

Desarrollo de la investigación

El ministro informó que, tras recibir datos concretos, se alertó al presidente Yamandú Orsi y se coordinó una serie de acciones investigativas que duraron varios meses. Se determinó que el túnel estaba en construcción con el propósito claro de atacar un banco en la vicinity.

Operaciones y arrestos

En el operativo, cinco de los diez detenidos fueron capturados el mismo día en la zona del local o intentando escapar por las cloacas. Los otros cinco fueron arrestados en áreas cercanas, consolidando el éxito de la acción policial.

Progreso en las investigaciones

Los expertos comenzarán a inspeccionar la durabilidad y la longitud del túnel, utilizando tecnología avanzada, incluidos robots, para determinar su extensión y estructuras subterráneas.

Un plan con antecedentes criminales

La simultaneidad de este evento ha llevado a las autoridades a indagar si hay conexiones con otros robos recientes en la región, incluido un incidente en San Isidro, Argentina, donde se descubrió un túnel similar.

El futuro del caso

La investigación continúa en curso, con el soporte de diversas fuerzas policiales que tratan de esclarecer todos los vínculos y detallar cómo se orquestó este arriesgado plan de robo. Se espera que con el paso de los días surjan más revelaciones sobre la red involucrada.