Francia amenaza con medidas unilaterales ante el acuerdo Mercosur-UE

La ministra de Agricultura francesa, Annie Genevard, alzó su voz tras la aprobación del Acuerdo de Asociación Mercosur-UE, prometiendo medidas unilaterales para proteger al sector agropecuario nacional.

Francia Responde a la Aprobación del Acuerdo

Con el respaldo de la Comisión Europea al trato con Mercosur, la ministra Genevard convocó a una rueda de prensa urgente para abordar el creciente descontento de los agricultores franceses. La preocupación se centra en la competencia que el acuerdo promete traer desde Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, así como en la crisis sanitaria por la dermatopatía nodular bovina, que está impactando severamente las explotaciones locales.

El Malestar Agrícola en Francia

Cientos de agricultores ya han expresado su oposición, incluso protestando con tractores en las calles de París. Genevard subrayó que, a pesar de la aprobación mayoritaria del acuerdo en Bruselas, la soberanía alimentaria de Francia es una línea roja. “No vacilaremos en implementar medidas unilaterales si consideramos que nuestros sectores están en riesgo”, afirmó firme.

Un Enfoque Estratégico: El Modelo de Suspensión

La ministra destacó acciones recientes, como la suspensión durante un año de importaciones de productos agrícolas tratados con sustancias prohibidas en Europa. Esto marca un claro mensaje hacia las exportaciones sudamericanas que no cumplen los estándares fitosanitarios establecidos por la UE.

Las futuras barreras técnicas y sanitarias podrían limitar la entrada de productos como carne, arroz, miel y soja, que representan una competencia seria para los productores europeos.

Obstáculos en el Camino del Tratado

A pesar del avance logrado, el acuerdo aún enfrenta un importante obstáculo: el Parlamento Europeo. Genevard enfatizó que su opinión será crucial en la discusión, particularmente ante la resistencia de unos 150 eurodiputados que planean impugnar la implementación del tratado, citando irregularidades en el proceso y la falta de garantías ambientales.

Creando la Mayor Zona de Libre Comercio

El acuerdo UE-Mercosur no es cualquier tratado; busca formar la mayor zona de libre comercio del mundo, abarcando a más de 700 millones de consumidores. Mercosur espera abrir su mercado a materias primas y alimentos competitivos, mientras que la UE desea introducir vehículos, maquinaria y productos gourmet en Sudamérica.

Protestas en Aumento

Las manifestaciones de los sindicatos agrícolas en Francia están en plena ebullición, denunciando que las concesiones otorgadas en el último encuentro en Montevideo son insuficientes. Los agricultores perciben el acuerdo como una traición a sus intereses, ya que deben ajustarse a normativas estrictas del Pacto Verde mientras enfrentan la amenaza de productos que posiblemente no respeten esas mismas reglas.