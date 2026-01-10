Transformación Silenciosa: Pinamar y Sus Playas en Cambio

Este verano, Pinamar se transforma en el epicentro de una nueva forma de consumir. La tecnología redefine la manera en que los turistas y vendedores interactúan, donde los pagos digitales se han convertido en la norma.

Mientras el sol brilla intensamente sobre la arena, el sonido que resuena no es el de una billetera, sino el de un celular notificando el pago de una transferencia. A la orilla del mar, una vendedora sonríe al confirmar el abono y entregarle la compra al cliente.

Una Playa sin Efectivo: La Nueva Realidad

En Pinamar, el efectivo ha perdido protagonismo. Este verano, los vendedores destacan que el dinero en billetes ha quedado atrás, y el único que se escucha es el aviso de “listo, llegó” al recibir el pago mediante aplicaciones.

Testimonios que Marcan la Tendencia

Alejandro Bedin, un vendedor que ofrece pelotas e inflables, afirma rotundamente que “la gente ya no trae la billetera a la playa. Todos pagan con la billetera virtual”. Sin necesidad de un posnet, evita comisiones, utilizando su celular para realizar transacciones al instante.

Más adelante, Gabriel Báez, vendedor de choclos, también confirma la preferencia por las transferencias. “Desde que comenzó la temporada, el efectivo es escaso. Cada vez más, la gente elige pagar de forma digital”, cuenta.

Adopción de la Tecnología entre los Vendedores

Darío Altamirano, experto en la venta de barriletes, ha notado una clara preferencia por el pago digital en comparación al verano anterior. “Las transferencias están en auge. Al principio tenía dudas, pero me he adaptado a esta nueva forma de vender”, señala.

Otro vendedor de bebidas frías observa que, aunque aún recibe algo de efectivo, la mayoría prefiere usar su celular. “Ya no pregunto cómo van a pagar, simplemente digo el precio y pido el alias”, explica. Esto le permite evitar la molestia de manejar billetes y monedas.

Los Turistas se Suman al Cambio

Entre los visitantes de la playa, la tendencia es clara. Tadeo, Manuel y Pablo, provenientes de Buenos Aires, hacen todas sus compras desde el celular. “Usamos tarjeta o transferencia, ya no necesitamos la billetera”, afirman con determinación.

Sin embargo, no todos comparten la misma opinión. Algunas amigas de Quilmes debaten sobre sus preferencias; mientras una de ellas sigue utilizando efectivo, dos optan por pagar digitalmente. Victoria, una de ellas, menciona que solo utiliza efectivo cuando hay descuentos en ropa.

Una Nueva Forma de Consumir Bajo el Sol

La familia Pucheta, de La Plata, confirma que sus gastos son mayormente digitales. “Usamos efectivo solo en promociones; en la playa, el celular es nuestro mejor aliado”, cuentan, resaltando cómo la tecnología ha cambiado su experiencia vacacional.

En un entorno donde reposeras y heladeritas se mezclan con vendedores ambulantes, el efectivo se diluye. Este verano en Pinamar, los pagos se realizan a través de alias y códigos QR, destacando un cambio silencioso pero palpable en la rutina diaria de quienes disfrutan de la playa.

Al fin y al cabo, en esta nueva era, basta con que el celular tenga carga y señal para que el pago llegue. La billetera ya no es esencial, y Pinamar se muestra como un modelo de adaptación ante la transformación digital.