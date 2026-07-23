Francia Prohíbe Redes Sociales para Menores de 15: Consejos de Expertos sobre Exposición Digital

Título: Francia Establece una Revolucionaria Ley para Prohibir Redes Sociales a Menores de 15 Años

Bajada: A partir del 1 de septiembre de 2026, Francia marcará un hito al convertirse en el primer país de la Unión Europea en limitar el acceso de jóvenes a plataformas digitales. Esta medida busca proteger a los menores de los peligros del entorno online.

Franciaprohíbe a los menores de 15 años abrir cuentas en redes sociales y obliga a las plataformas a clausurar los perfiles existentes a partir del 1 de septiembre de 2026. Se trata de una normativa que sitúa al país a la vanguardia en la protección de los menores en el ámbito digital.