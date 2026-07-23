Francia Prohíbe Redes Sociales para Menores de 15: Consejos de Expertos sobre Exposición Digital

Título: Francia Establece una Revolucionaria Ley para Prohibir Redes Sociales a Menores de 15 Años
Bajada: A partir del 1 de septiembre de 2026, Francia marcará un hito al convertirse en el primer país de la Unión Europea en limitar el acceso de jóvenes a plataformas digitales. Esta medida busca proteger a los menores de los peligros del entorno online.
Franciaprohíbe a los menores de 15 años abrir cuentas en redes sociales y obliga a las plataformas a clausurar los perfiles existentes a partir del 1 de septiembre de 2026. Se trata de una normativa que sitúa al país a la vanguardia en la protección de los menores en el ámbito digital.
<h2>Detalles y Plazos de la Nueva Legislación</h2>
<p>La ley establece que desde septiembre, los menores no podrán crear nuevas cuentas. Las plataformas dispondrán de <strong>cuatro meses</strong> tras esta fecha para eliminar cuentas ya activas y para implementar un sistema de <strong>verificación de edad</strong> reconocido por el regulador francés de protección de datos. El presidente <strong>Emmanuel Macron</strong> tiene la intención de que esta medida se implemente antes del nuevo ciclo escolar.</p>
<h2>Restricciones en Escuelas Secundarias</h2>
<p>Adicionalmente, esta legislación incluye limitaciones sobre el uso de teléfonos móviles en las escuelas secundarias, aunque dejará fuera a las enciclopedias en línea y a directorios educativos y científicos.</p>
<h2>Un Fenómeno Global</h2>
<p>Antes de esta normativa, <strong>Australia</strong> había sido pionero en diciembre al establecer restricciones para menores de <strong>16 años</strong> en varias plataformas populares como <strong>Facebook</strong> y <strong>TikTok</strong>. Con esta nueva legislación, Francia se convierte en el primer país europeo en introducir una regulación tan estricta.</p>
<h2>Impacto del Uso de Redes Sociales en la Juventud</h2>
<p>Investigaciones recientes indican que hay importantes riesgos asociados con el uso de redes sociales, que van desde la <strong>baja autoestima</strong> hasta problemas más severos como <strong>autolesiones</strong> y <strong>sujeciones a sustancias tóxicas</strong>. La licenciada en Psicología, <strong>Florencia Alfie</strong>, subraya que es fundamental abrir el debate sobre un tema que afecta a todos.</p>
<h2>Educación y Responsabilidad</h2>
<p>Alfie también señala que simplemente prohibir no es la solución. Es vital introducir <strong>educación digital</strong> en los hogares para que los jóvenes comprendan el uso responsable de la tecnología. "No solo basta con retirar el celular, hay que enseñar cómo usarlo", enfatiza.</p>
<h2>Tendencias Internacionales en Protección Infantil</h2>
<p>El panorama se está moviendo hacia una legislación más fuerte en varios países. <strong>Malasia</strong> y otras naciones europeas como <strong>España</strong> y <strong>Dinamarca</strong> también están considerando regulaciones similares, un reflejo de la preocupación global sobre los efectos perjudiciales de las redes sociales en los menores.</p>
<h2>Consultas y Recomendaciones de Expertos</h2>
<p>El debate sobre el consumo de redes sociales sigue abierto, con expertos como la psiquiatra <strong>Geraldine Peronace</strong> advirtiendo sobre el impacto negativo en la salud mental de los adolescentes. La precariez en la validación digital puede contribuir a situaciones críticas, incluso a niveles de suicidio desmedido entre los más jóvenes.</p>
<p>La doctora <strong>Florencia Sanabria</strong> recuerda que los menores son más que un perfil en redes, "son sujetos en desarrollo y necesitan tiempo para crecer y jugar". Las iniciativas como la ley francesa buscan proteger el desarrollo saludable de los niños y adolescentes ante un entorno digital en constante cambio.</p>