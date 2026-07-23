Encuesta revela: Javier Milei lidera en solo un escenario hacia 2027

La Electricidad de la Contienda Electoral: Nuevas Encuestas Desdibujan el Futuro Político

Un reciente sondeo revela que la lucha por la presidencia en 2027 se presenta más competitiva de lo que muchos anticipaban. La última encuesta muestra un panorama dividido, con Javier Milei liderando en un solo escenario, mientras que Axel Kicillof se impone en otros dos.

Este análisis, llevado a cabo por QSocial, una reconocida consultora con más de 15 años en el sector, destaca la relevancia de las tendencias electorales de cara a las próximas elecciones. El trabajo involucra un total de 1.323 encuestados y ofrece márgenes de error del +/- 2.9%.

Escenarios de Cambio y Continuidad

El informe de QSocial aborda la pregunta crucial sobre el deseo de continuidad de las políticas actuales. Los resultados ofrecen una significativa diversidad de opiniones: 1. Solo el 25% se inclina por «continuar la mayoría de las políticas», mostrando una caída notable respecto al 41% de apoyo que Milei tuvo a finales de 2025. 2. Un 30% prefiere «mantener algunas políticas y cambiar otras». 3. El 42%, el porcentaje más alto hasta el momento, pide un cambio mayoritario.

Empate en la Intención de Voto

El sondeo también mide la intención de voto, revelando un empate del 25% entre las fuerzas de «La Libertad Avanza» y el «Peronismo». El Kirchnerismo se encuentra como alternativa opositora con un 9%. Los números se completan con el PRO llegando al 5%, Izquierda al 6%, y partidos como la UCR, que anotan solo un 2%. Un 9% de votos en blanco y un 15% de indecisos también añaden a la incertidumbre.

Análisis de los Candidatos

A medida que se eliminan candidatos de la contienda, Milei y Kicillof se destacan en tres de las cuatro mediciones. En el primer escenario, ambos empatan en 28%, seguida por Myriam Bregman con el 11% y Juan Schiaretti con 7%. Este empate marca un momento único, ya que Kicillof ha logrado igualar a Milei en las encuestas después de un período en el que había estado 20 puntos por detrás.

Tendencias en la Competencia Electoral

En el segundo escenario, cuando se evalúa la posibilidad de un enfrentamiento directo entre Milei y un candidato del PJ como Sergio Massa, Milei obtiene 28% frente a una caída a 21% de Massa. Bregman crece a un 19%. En el tercer escenario, donde Kicillof enfrenta a Milei, el gobernador toma la delantera con 28% a 25%. Sin embargo, un 23% de indecisos complica el panorama. Finalmente, un último escenario presenta a Mauricio Macri afectando el desempeño de Milei.

Este clima de incertidumbre y competencia feroz augura un panorama electoral apasionante en la antesala de las elecciones presidenciales de 2027, donde cada voto, cada decisión y cada opinión contará más que nunca.