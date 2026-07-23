El Gobierno lanza TRAZA: un sistema innovador para monitorear el ganado y facilitar el crédito.

El Gobierno Lanza TRAZA: Avance en la Trazabilidad de la Cadena Ganadera Argentina

Con el objetivo de modernizar y mejorar la eficiencia del sector agropecuario, el Gobierno ha presentado el Sistema Informático de Trazabilidad Animal (TRAZA), una plataforma que permitirá integrar toda la información relacionada con la cadena ganadera, desde la producción hasta la faena de los animales.

Esta iniciativa se formalizó mediante la Resolución 117/2026 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, firmada por Sergio Iraeta y publicada el 23 de julio en el Boletín Oficial, entrando en vigencia de inmediato.

Una Plataforma para Todos

Integrado en la Subsecretaría de Producción Agropecuaria y Forestal, TRAZA será un sistema de consulta y aplicación optativa para los actores del sector. Su principal objetivo es unificar los datos que hoy están dispersos en diversos sistemas estatales, abarcando todas las etapas de la producción de carne: desde la cría hasta la faena.

Beneficios de TRAZA para la Cadena Cárnica

La implementación de esta plataforma facilitará a los operadores del sector acceder a información clara y descargable, crucial para tomar decisiones informadas. Uno de los puntos destacados es la utilización de un esquema de identificación electrónica para los animales que comenzará a regir a partir del 1.º de enero de 2026. Los productores deberán identificar a terneros y terneras al momento del destete o antes de su primer movimiento, aplicándose a ganado bovino, bubalino y cérvido.

Desde el 1.º de julio, los frigoríficos también deberán contar con equipos para leer estas identificaciones durante la faena, vinculando el número electrónico del animal con su respectivo registro de faena. Este proceso garantizará la trazabilidad desde el campo hasta la industria.

Trazabilidad y Financiamiento: Nueva Opción para Productores

Una faceta innovadora de TRAZA es su vínculo con el financiamiento agropecuario, permitiendo a los productores usar su ganado como garantía a través de warrants ganaderos. Esta herramienta ayuda a respaldar préstamos, ofreciendo seguridad tanto a los productores como a las entidades financieras.

Acceso Transparente para Acreedores

La normativa instruye al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) a desarrollar un sistema que permita la gestión online de certificados de depósito y warrants ganaderos en el Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios (RENSPA). Así, los acreedores podrán monitorizar los movimientos y el stock de ganado afectado como garantía, siempre que cuenten con la autorización correspondiente.

Un Proceso de Implementación Gradual

Es importante señalar que la puesta en marcha de TRAZA será gradual. La Subsecretaría de Producción Agropecuaria y Forestal será la responsable de su implementación y podrá dictar normativas complementarias. El Gobierno espera que la combinación de trazabilidad electrónica e información accesible incentive el uso de este sistema por parte de los actores de la cadena ganadera.

La eficacia de TRAZA dependerá de su correcta aplicación y de la colaboración entre los productores, frigoríficos y entidades financieras, marcando un avance significativo en la modernización del sector ganadero argentino.