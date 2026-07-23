La Cruz Brilla en Palermo: Triunfo Histórico como Gran Campeón Ovino

La ganadería correntina se destacó en la emblemática Exposición Rural de Palermo, reafirmando su posición de liderazgo en el ámbito nacional con impresionantes logros en las categorías ovina y bubalina.

La participación de Corrientes en la tradicional muestra fue todo un éxito, con el establecimiento «El Nazareno» de La Cruz como protagonista. Este rincón de la provincia brilló con su primer carnero en la gran ciudad, el carnero «Yiyí de La Cruz», que conquistó el premio Gran Campeón Macho en la raza Romney Marsh.

Un Éxito Sorprendente para «El Nazareno»

Gerardo Gianelli, dueño de la cabaña, expresó su asombro al recibir el reconocimiento, asegurando que aunque sabía que tenía un excelente animal, no esperaba el triunfo. Este carnero volverá a Corrientes para continuar mejorando la genética local, a pesar del interés de criadores de todo el país por adquirirlo.

Corrientes: Líder en Búfalos Argentinos

La exhibición también resaltó la fuerza del sector bubalino en la provincia, que alberga la mayor población de búfalos de Argentina. La cabaña CIIAB (Centro de Inseminación Artificial Argentina de Búfalos) presentó reproductores premiados de las razas Mediterránea y Murrah.

Este establecimiento se distingue como el único centro en el país certificado para comercializar semen y reproductores, con estudios respaldados por universidades. María Nilda Silva, titular de la firma, enfatizó la necesidad de educar al público sobre las características de los búfalos, aclarando que muchos los confunden con bueyes.

Impulso a la Carne de Búfalo

La cabaña promueve un modelo productivo que combina la producción de carne y leche, siempre siguiendo protocolos rigurosos de salud y medio ambiente. Además, el Gobierno de Corrientes está trabajando en la construcción de una planta de faena mixta en Ituzaingó, apoyada por la Asociación de Búfalos del Iberá. En el stand institucional, se llevaron a cabo jornadas de degustación de productos de búfalo, resaltando sus beneficios nutricionales y fomentando su consumo en mercados urbanos.