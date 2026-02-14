Francisco Scasserra: «Perder talento es un mal negocio para las empresas»

En 2026, el panorama laboral en Argentina se perfila con desafíos y oportunidades notorias, con sectores específicos liderando la recuperación y otros aún en espera.

El análisis de Francisco Scasserra revela que el mercado laboral argentino mostrará una demanda “sectorizada” en los próximos años. Mientras algunos rubros, especialmente los relacionados con los recursos naturales, se consolidarán como los protagonistas en la creación de empleo, otros, como el consumo masivo, continuarán enfrentando adversidades.

Los Ganadores: Recursos Naturales a la Vanguardia

Según la consultora, los sectores centrados en energía, petróleo, gas y minería verán un crecimiento en las contrataciones. “Estos campos generan un efecto positivo en diversas áreas técnicas y de gestión”, señaló Scasserra, destacando la importancia de estos sectores para la economía nacional.

Desafíos para el Consumo Masivo

El sector retail, por su parte, aún no logra recuperarse completamente tras la segunda mitad del año pasado. Scasserra advierte que esta situación podría persistir durante el primer semestre de 2026, lo que exige un enfoque renovado en la estrategia de estos negocios.

El Valor de las Habilidades Técnicas y Blandas

La demanda de perfiles técnicos y profesionales se intensificará, especialmente en niveles iniciales y medios. “Los conocimientos técnicos serán fundamentales”, afirmó Scasserra, aludiendo a la necesidad de analistas y especialistas que aporten valor tangible.

Sin embargo, a medida que los profesionales avanzan en sus carreras, las habilidades blandas como la adaptabilidad y la comunicación ganan relevancia. “La habilidad para liderar en un entorno cambiante se vuelve crucial”, agregó, enfatizando la transformación económica actual.

La Innovación y la Inteligencia Artificial en el Trabajo

La capacidad de innovar y manejar tecnología, incluidos avances como la inteligencia artificial, serán esenciales en el futuro del trabajo. “Aquellos profesionales que incorporan tecnología estarán mejor preparados para competir”, puntualizó Scasserra, quien ve en la IA no solo un reto, sino una herramienta que redefine la dinámica laboral.

Reformas Laborales y el Debate sobre la Presencialidad

Scasserra se mostró cauteloso ante una posible reforma laboral, destacando que aún se están evaluando los detalles de su implementación. “Esperamos que sea impulsora de empleo y beneficios para la economía”, expresó, añadiendo que el enfoque debería radicar en el valor individual que cada empleado aporta a la organización.

Sobre la discusión entre trabajo en oficina y remoto, mencionó que muchas empresas están optando por fomentar la presencia física de sus empleados, citando beneficios como la productividad y el aprendizaje colaborativo. “No obstante, existen tareas que se pueden desempeñar efectivamente desde casa”, subrayó, apuntando a un modelo equilibrado, como el que propone tres días en la oficina y dos de trabajo remoto, que se está afianzando en varias organizaciones.