Incendios Controlados en Siete Localidades de Corrientes

Corrientes Activa la Lucha Contra Incendios: Logros y Desafíos

Los recientes incendios en Corrientes han sido controlados gracias a la rápida y coordinada respuesta de los equipos de emergencia, que actuaron con eficacia en diversas localidades.

Incendios Controlados en Varias Localidades

La Dirección de Defensa Civil informó que, en las últimas horas, brigadistas, bomberos voluntarios y equipos especializados se unieron para enfrentar los focos de incendio que afectan a siete localidades. Este esfuerzo conjunto fue crucial para mitigar los daños en áreas agrícolas y forestales.

Detalles de los Incendios

Según el subdirector de Defensa Civil, Bruno Lovinson, los siniestros se produjeron principalmente en terrenos de pastizales y campos, afectando localidades como San Cayetano, Empedrado, Capital, San Miguel, Garabí, Villa Olivari y Desiderio Sosa. Aunque las llamas fueron controladas, se mantendrán las labores de monitoreo para prevenir nuevos brotes.

Incendio en Garabí: Un Desafío Mayor

El incendio más significativo ocurrió en Garabí, en el campo San Pedro, donde cerca de 35 personas, incluyendo brigadistas y personal del Consorcio de Manejo del Fuego, destinaron su esfuerzo para extinguir el fuego. Este siniestro, que consumió aproximadamente 50 hectáreas e impactó plantaciones de yerba y pinos, fue controlado gracias al trabajo conjunto.

Acciones Rápidas en San Miguel y San Cayetano

En San Miguel, un equipo de 25 operativos logró contener un incendio en un pastizal, mientras que en San Cayetano, la intervención de 18 efectivos salvó alrededor de 12 hectáreas de terreno, aunque se reportaron daños en cercos y postes eléctricos.

Refuerzo de Recursos para la Lucha Contra el Fuego

El Gobierno provincial ha dejado claro que la lucha contra el fuego es una de sus principales prioridades. En 2025, se destinaron importantes recursos para aumentar la capacidad operativa de las unidades de combate forestal. Se proporcionaron 25 autobombas, más de 80 camionetas de ataque rápido y equipamiento completo a 60 cuarteles de bomberos.

Compromiso con la Prevención

Las autoridades subrayaron que el sistema provincial está en alerta permanente, con un monitoreo constante de las condiciones climáticas. Además, resaltaron la importancia de la colaboración ciudadana para prevenir nuevos incendios y mantener el entorno seguro.