Huracán Nils deja muertos, inundaciones y cortes de energía en Francia

La tormenta Nils ha dejado una estela de caos en varias regiones de Francia y la Península Ibérica, con cifras alarmantes de víctimas y daños materiales.

El impacto de la tormenta Nils sigue afectando a diversas áreas de Francia este viernes. Aunque las alertas de viento han sido levantadas, el riesgo de inundaciones persiste, según informes de Météo-France.

Situación Crítica en Gironde

“Estamos intensificando la vigilancia porque la previsión para las próximas 48 horas es incierta”, declaró el concejal de La Réole, Vincent Gorse, mientras el río Garonne continúa elevándose en la localidad de Gironde. Hasta el momento, doce personas han debido ser reubicadas en un refugio de emergencia.

Trágicas Pérdidas y Situación Energética

La tormenta ha cobrado la vida de al menos dos personas, según la portavoz del gobierno, Maud Bregeon. El jueves, un camionero falleció tras el impacto de una rama de árbol en su vehículo cerca de Dax, en el suroeste de Francia. La segunda víctima fue un hombre hallado en su jardín en Tarn-et-Garonne.

Además, la tormenta ha dejado a cientos de miles de ciudadanos sin electricidad. El operador de redes Enedis informó que en el punto álgido de la tormenta, hasta 900,000 clientes quedaron sin servicio, aunque ya se ha restablecido la electricidad a aproximadamente la mitad de los afectados.

Desafíos en la Reconstrucción

Herve Champenois, director de crisis de Enedis, destacó las complicaciones que sufre el proceso de reparación debido a las inundaciones, ya que muchos campos están anegados y algunas vías permanecen bloqueadas.

El Recorrido de la Tormenta

Nils hizo su aparición la noche del miércoles y recorrió el oeste de Francia antes de dirigirse hacia el sureste, rumbo a la costa mediterránea y Córcega. Météo-France informó que el fenómeno meteorológico mostró una «fuerza inusual».

Afectaciones en la Península Ibérica

El impacto también se sintió en Portugal y España, donde se reportó una fatalidad en España tras el colapso del techo de un almacén industrial sobre una mujer. Varios heridos se registraron en incidentes relacionados con el clima en España, y en Portugal, un viaducto sufrió un colapso parcial a causa de las inundaciones.

Desastres Climáticos Recientes

La península ibérica ha sido golpeada por tormentas consecutivas en las últimas semanas, causando destrucción generalizada mientras la región lucha por recuperarse de períodos prolongados de fuertes lluvias y devastadoras inundaciones.

Científicos advierten que el cambio climático inducido por el ser humano está intensificando la duración, intensidad y frecuencia de eventos meteorológicos extremos, como inundaciones y olas de calor.