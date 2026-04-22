Fuego arrasa con cien puestos en el Mercado de Sonora, CDMX

Impactante Incendio En El Mercado De Sonora: Más De 100 Locales Afectados

Un voraz incendio en el Mercado de Sonora en la Ciudad de México ha dejado a su paso devastación y conmoción, con un centenar de locales destruidos y la evacuación de cientos de personas.

El siniestro se desató en un callejón cercano al emblemático mercado, que es conocido por su amplia oferta de productos esotéricos y artículos festivos. Según reportes de autoridades locales, más de 100 puestos provisionales fueron consumidos por las llamas, lo que llevó a la evacuación de alrededor de 200 personas.

Detalles del Incendio

El fuego se originó debido a la combustión de materiales acumulados en el área, afectando específicamente a locales que venden artículos de fiesta y otros productos populares en la zona. El jefe de bomberos, Juan Manuel Pérez Cova, confirmó que las llamas se propagaron rápidamente, alcanzando aproximadamente 100 metros de estructuras provisionales.

Evacuación y Despliegue de Emergencia

Las autoridades activaron un operativo de evacuación y control del incendio, priorizando la seguridad de los vecinos y la integridad de las viviendas cercanas. Hasta el momento, cuatro personas han sido reportadas con intoxicación por inhalación de humo, de las cuales tres son miembros del cuerpo de bomberos, aunque no fue necesario su traslado a hospitales.

Consecuencias y Recomendaciones

Aparte de los daños a los locales, se han registrado afectaciones en varios inmuebles adyacentes, con un edificio severamente dañado. Las autoridades piden a los ciudadanos que eviten acercarse al área y mantengan las ventanas y puertas cerradas para prevenir complicaciones por el humo.

Historia del Mercado de Sonora

El Mercado de Sonora es uno de los más populares en la Ciudad de México, atrayendo a miles de visitantes por sus productos únicos, que incluyen desde figuras religiosas hasta disfraces y animales. Este lugar ha enfrentado desafíos en los últimos años, incluyendo incendios trágicos ocurridos en 2015 y 2021, además de la controversia relacionada con la venta de animales, que ahora se encuentra bajo revisión judicial debido a las quejas de organizaciones animalistas.