Grayscale: El Precio de Bitcoin Ha Toca Fondo y se Prepara para Aumentar

A medida que el mercado de criptomonedas sigue su vaivén, Grayscale Investments sostiene que Bitcoin podría haber tocado su piso, estimando su valor entre 65,000 y 70,000 dólares. Sin embargo, la mayoría de los analistas se muestran menos optimistas.

La gestora de activos digitales Grayscale Investments ha generado revuelo en la comunidad cripto al declarar que Bitcoin (BTC) podría haber llegado al fondo de su ciclo bajista, situando su rango en un estimado de entre 65,000 y 70,000 dólares.

Este pronóstico contrastante ha levantado cejas, ya que muchos expertos en el sector aún anticipan caídas adicionales o una consolidación prolongada en los precios antes de que se produzca cualquier cambio de tendencia significativo.

Interpretación de Grayscale sobre el Mercado

Durante una reciente comunicación, Zach Pandl, líder de investigación en Grayscale, destacó que el repunte de más del 20% desde el mínimo alcanzado el 5 de febrero ha permitido a numerosos inversores recobrar su punto de equilibrio.

Este comportamiento de Bitcoin, líder indiscutible en capitalización de mercado, podría señalar una estabilización en el ecosistema, según expuso el ejecutivo.

Grayscale fundamentó su perspectiva a través de un análisis de métricas onchain, enfocándose en el indicador del «precio realizado», que estima el costo promedio de adquisición de los activos según su último movimiento en la red.

Este valor es crucial, ya que actúa como referencia para el nivel de equilibrio colectivo entre los participantes del mercado.

Según la firma, el precio realizado de los BTC adquiridos en los últimos uno a tres meses es aproximadamente 74,000 dólares, lo que se encuentra apenas por debajo de las cotizaciones actuales. Esta situación puede significar que muchos compradores recientes ya no están en pérdidas, lo que podría incrementar la confianza en el mercado y disminuir la presión de venta.

Perspectivas de un Crecimiento Potencial

Pandl también mencionó que, si la tendencia alcista persiste en el corto plazo, más inversores entrarían en terreno de ganancias, lo cual históricamente ha coincidido con el inicio de nuevas fases de crecimiento en el mercado de criptomonedas.

A pesar de que Bitcoin aún está lejos de sus máximos históricos de octubre, el análisis de Grayscale considera que el rebote de febrero podría ser una señal de que la etapa de capitulación, marcada por ventas masivas impulsadas por el pánico, ha llegado a su fin.

«Con muchos compradores recientes retornando a una posición equilibrada, esto podría indicar que Bitcoin ha establecido un fondo de mercado sólido entre 65,000 y 70,000 dólares«, completó el análisis de la firma.

El diagnóstico de Grayscale ha abierto un nuevo debate sobre el ciclo actual de Bitcoin, en un contexto en el que la evolución de precios continua siendo objeto de diversas interpretaciones entre los actores más destacados del mercado financiero digital.