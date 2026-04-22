Passerini: ‘Los intendentes y gobernadores enfrentamos lo que la Nación ha dejado de lado’

El intendente de Córdoba, Daniel Passerini, arremetió contra la administración del presidente Javier Milei, denunciando el abandono por parte del gobierno nacional en medio de una creciente crisis social y económica.

En un contundente mensaje, el intendente de Córdoba, Daniel Passerini, expresó su descontento con la gestión de Javier Milei, afirmando que «los intendentes y gobernadores están enfrentando lo que la Nación ha dejado de lado«.

Un País en “Círculo Vicioso”

Passerini argumentó que, a excepción de algunas excepciones como Neuquén, el país se encuentra atrapado en un «círculo vicioso«. Se refirió al creciente cierre de comercios y la caída de la actividad económica, sugiriendo que estamos ante un curioso fenómeno de «capitalismo sin consumo«.

Además, subrayó cómo Córdoba, con su fuerte base industrial y universitaria, está sufriendo directamente por el incumplimiento de la ley de financiamiento educativo. «Este escenario suma a la reducción de recursos en áreas críticas como salud y educación», advirtió.

La Crisis del PAMI y su Impacto Local

El intendente resaltó una reunión reciente de dirigentes cordobeses para abordar la crisis del PAMI, enfatizando que muchos pueblos y ciudades han perdido sus sanatorios privados, lo que agrava la situación. “La demanda ahora recae en los gobiernos locales, que carecen de los recursos necesarios”, señaló.

“El gobierno nacional no está escuchando ni atendiendo las necesidades de la gente. Esta acumulación de errores está complicando una realidad ya de por sí difícil”, añadió Passerini, reconociendo el apoyo del gobernador Martín Llaryora en estos momentos críticos.

La Realidad de la Pobreza

Passerini también mencionó que “no se debe ideologizar la pobreza”, una situación que se ha deteriorado considerablemente en los últimos años. Subrayó el aumento en la matrícula de las escuelas públicas como indicativo de que más familias no pueden optar por la educación privada.

«La inflación ha aumentado durante once meses consecutivos, y esto ha tenido un impacto sobre la recaudación. Es vital que busquemos soluciones para reactivar la economía que está enfrentando su peor momento», concluyó.

Propuestas de Reactivación Económica

Durante la conversación, Passerini enfatizó la necesidad de consensuar medidas efectivas. “Hay que activar la economía y tomar decisiones que realmente aborden las dificultades actuales”, afirmó, agregando que no cumplir con la ley de financiamiento educativo es un error grave en este contexto.

Finalmente, recordó la historia política de Argentina en los últimos años y las repetidas oportunidades perdidas. «Es momento de regresar a los caminos virtuosos de la educación y la salud pública, y de promover la producción y el empleo», concluyó el intendente, instando a un trabajo conjunto entre todos los sectores.