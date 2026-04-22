Michael: La biopic del Rey del Pop que desata polémicas y revela su historia

Este jueves 23 de abril, los cines argentinos recibirán "Michael", la primera película biográfica que narra la vida de Michael Jackson, un ícono indiscutible de la música. La obra se lanza como una intensa exploración de sus años formativos, su ascenso fulgurante y su consolidación como una de las estrellas más grandes del mundo.

Dirigida por Antoine Fuqua y producida por Graham King, «Michael» destaca la actuación de Jaafar Jackson, sobrino del artista. Con una notable preparación, Jaafar da vida a su famoso tío en el apogeo de su carrera.

El filme finalmente ve la luz tras un extenso proceso que incluyó reescrituras y debates creativos sobre cómo contar la historia. La narración se centra en los años iniciales de Jackson y su célebre Bad World Tour de 1988, dejando de lado momentos oscuros y controversiales.

Un Viaje a la Infancia de un Ícono

«Michael» presenta una mirada íntima a la juventud de Jackson, desde sus días en Gary, Indiana, con The Jackson 5, hasta su metamorfosis como solista y referente del pop. La historia aborda la tensión entre su vida familiar y su impulso artístico, tocando la complicada relación con su padre, Joseph Jackson, y el refugio que significó su madre, Katherine Jackson.

Uno de los momentos más impactantes de la película es el accidente durante un comercial de Pepsi en 1984, que provocó graves quemaduras en su cabeza y marcó un parteaguas en su vida personal y profesional.

Jaafar Jackson interpreta a su icónico tío en la película.

Pasiones y Polémicas: Lo Que Se Decide Mostrar

A pesar de la anticipación, «Michael» ha sido objeto de controversia por su manejo narrativo. Faltan en la historia acontecimientos significativos, como las acusaciones de abuso infantil que han rodeado a Jackson desde 1993, lo que ha generado reacciones mixtas entre sus familiares y críticos.

Paris Jackson, hija del artista, expresó su descontento, señalando que el relato es engañoso y lejos de la realidad. A su vez, otros miembros de la familia defendieron la producción, afirmando su creencia en la inocencia de Michael.

La crítica ha sido variada: algunos la consideran «frustrantemente superficial», mientras que otros elogian su narrativa como «sorprendentemente eficaz», un homenaje al legado del Rey del Pop que busca conectar con sus seguidores.

Un Proyecto Desde Adentro: Actuación y Producción

La elección de Jaafar Jackson como protagonista fue fundamental. Su dedicación y entrenamiento para capturar la esencia del Rey del Pop fueron desafiantes, incluso ocasionándole lesiones durante los ensayos, lo que habla de su compromiso con el papel.

El productor Graham King destacó la importancia de cada escena, enfatizando que el proceso fue dinámico y requirió ajustes significativos, incluyendo 22 días adicionales de filmación que elevaron los costos del proyecto.

Mirando Hacia el Futuro

Fuqua mantiene la puerta abierta a la posibilidad de una secuela, argumentando que es imposible contar toda la vida de Michael Jackson en un solo filme. Una continuación podría centrarse en sus años en Neverland y su memorable actuación en el Super Bowl de 1993.