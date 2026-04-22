Descubre el Paseo Marítimo de Ensueño: 30+ Playas, un Castillo y Vistas al Mediterráneo

En el sur de la costa murciana se encuentra Águilas, un destino que fusiona impresionante naturaleza, rica historia y un vibrante ambiente marino. Un lugar ideal para escaparse y disfrutar de la belleza mediterránea.

Con más de 28 kilómetros de litoral y 35 playas, Águilas se ha consolidado como uno de los secretos mejor guardados de la Costa Cálida española.

Diversidad Litoránea: Playas para Todos los Gustos

Una de las principales atracciones de Águilas es la variedad de su costa, donde se encuentran playas urbanas y calas vírgenes ocultas tras majestuosos acantilados.

Las Calas de Cuatro Calas: Un Refugio de Tranquilidad

En la zona protegida de Cuatro Calas, se destacan espacios como La Carolina, Calarreona, La Higuerica, y Los Cocedores. Estos lugares son perfectos para aquellos en busca de paz, rodeados de naturaleza y aguas cristalinas.

Playa de las Delicias: Energía Urbana

Quienes prefieren un ambiente más animado encontrarán en la Playa de las Delicias todos los servicios necesarios, además de una variedad de bares y restaurantes donde deleitarse con la gastronomía local.

Un Rincón Histórico y Cultural

Frente a la bahía, la Isla del Fraile añade un toque arqueológico al paisaje, convirtiéndose en otro punto de interés.

Paseo Marítimo: Un Viaje a través de la Costa

El corazón de Águilas lo compone su paseo marítimo, que conecta varios puntos emblemáticos desde el puerto hasta las playas urbanas. A lo largo del recorrido, los visitantes disfrutan de vistas espectaculares del mar, acompañadas por el relajante sonido de las olas.

Castillo de San Juan de las Águilas: Mirador Histórico

Una de las joyas arquitectónicas de la ciudad es el Castillo de San Juan de las Águilas, fortificación del siglo XVIII que ofrece panorámicas incomparables de la costa.

Patrimonio Cultural: Un Viaje al Pasado

La historia de Águilas se remonta a la antigüedad, con restos arqueológicos romanos y árabes que narran su importancia estratégica a lo largo de los siglos.

El Embarcadero del Hornillo: Recordando su Pasado Industrial

Otro símbolo notable es el Embarcadero del Hornillo, una estructura construida en el siglo XX que evoca la herencia industrial de la región.

Fiestas y Tradiciones

Águilas no es solo un destino playero. Su famoso Carnaval atrae a visitantes de todo el mundo, convirtiendo la ciudad en un festín de color, música y tradición.

Un Destino de Ensueño

Entre playas doradas, castillos espectaculares y atardeceres de ensueño, Águilas se presenta como un lugar que parece sacado de un cuento y que está más cerca de lo que uno puede imaginar.