Orlando Canido de Manaos responde a un fallo insólito: ‘Se pagará’

El desenlace del litigio que llevó a Manaos a los tribunales culminó con una sentencia histórica que obliga a la empresa a abonar una cifra asombrosa. El fallo judicial, que cierra la puerta a cualquier apelación, plantea un desafío significativo para la firma.

La Suprema Corte de Mendoza ha dado su veredicto final en el enfrentamiento judicial entre la popular empresa de bebidas Manaos y un exempleado, dictaminando que la compañía deberá abonar más de $807 millones en concepto de indemnización. La decisión, inapelable y firme, representa una de las compensaciones laborales más elevadas en la historia reciente del país.

Orlando Canido, propietario de Manaos, expresó su aceptación con un comentario directo: “Se pagará”, señalando que la empresa cumplirá con la resolución en un contexto sin alternativa legal para revertir el fallo.

La sentencia que cerró el litigio

El fallo de la Suprema Corte de Mendoza concluyó al rechazar el último recurso de Manaos, estableciendo que no había elementos suficientes para elevar el caso a la Corte Suprema de la Nación. Esta decisión confirmó la condena y marcó el cierre definitivo del expediente judicial.

La suma exacta estipulada por el tribunal asciende a $807.676.293,72, derivada de un cálculo que incluye el capital aprobado más los intereses acumulados durante el proceso. Esta acumulación pone de manifiesto cómo la extensión de los litigios laborales puede resultar en compromisos económicos significativos para las empresas.

Detrás del conflicto laboral

La controversia comenzó con la demanda de un exdistribuidor que trabajó con Manaos desde 2013 hasta 2022. Este ex empleado alegó irregularidades en su contrato, tales como diferencias en las condiciones laborales y problemas con aportes y descuentos correspondientes.

La Justicia tuvo en cuenta las inconsistencias en la relación laboral y aplicó el principio de “primacía de la realidad”, un criterio que prioriza los hechos sobre los aspectos formales del contrato, determinando la antigüedad del trabajador y, por consiguiente, el monto indemnizatorio.

Canido y la incertidumbre del sistema laboral

A pesar de aceptar la sentencia, Orlando Canido cuestionó la lógica del sistema laboral argentino, tildando el fallo de “insólito”. Según él, estos fallos generan una incertidumbre que puede desalentar la contratación en el futuro. Además, resaltó que los costos judiciales pueden resultar desproporcionados en comparación con los ingresos generados.

Un precedente importante

Este caso no solo afecta a Manaos, sino que se ha convertido en un precedente clave en el marco del derecho laboral en Argentina. La interpretación judicial del caso y el monto elevado del fallo podrían influir en futuros litigios y plantear importantes preguntas sobre la regulación y los costos de los procesos laborales en el país.

El fallo, en su dualidad, protege los derechos laborales y, al mismo tiempo, invita a un debate sobre el equilibrio necesario entre la regulación y la viabilidad empresarial en un contexto económico complejo.