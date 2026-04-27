Fundación Libertad: Convenciendo al Círculo Rojo sobre la Necesidad de una Paciencia Estratégica para la Estabilización

La cena anual de la Fundación Libertad se anticipa como un evento clave en el panorama político y económico argentino, reunirá a figuras prominentes para debatir sobre el rumbo del país bajo la gestión de Javier Milei.

El encuentro, que tendrá lugar en el Golden Center, busca establecer una nueva narrativa sobre la economía argentina. Con un enfoque en la estabilidad y el crecimiento, se espera que se presente una defensa de la actual gestión frente a críticas y temores sobre la inflación y el empleo.

La importancia del contexto económico

Durante esta cena, el mensaje será claro: la exigencia de resultados inmediatos es un malentendido. Esta postura se apoyará en un reciente documento elaborado por economistas asociados, que destaca el carácter no lineal de los procesos de desinflación observados en países como Chile y Polonia, los cuales han tardado entre 8 y 10 años en lograr una inflación estable.

Lecciones de la historia

El informe explica que episodios de aumento inflacionario, como el reciente rebote del 3,4% en marzo, son parte del proceso de ajuste económico. A pesar de las cifras alarmantes, los expertos argumentan que son inconvenientes temporales necesarios para realizar ajustes en las tarifas de energía.

Desafíos y oportunidades en el nuevo modelo económico

Los analistas también hacen hincapié en que alcanzar un superávit fiscal es fundamental. A pesar de que la reducción del gasto público ha sido significativa, con un baja del 33,4% en subsidios, se reconoce una debilidad estructural en la recaudación, que muestra un descenso notable desde 2022.

Un panorama de dos velocidades

Mientras el sector primario sostiene un leve crecimiento gracias a un boom exportador y una acumulación de reservas que supera los 5.800 millones de dólares, el sector interno enfrenta una recesión difícil. El Estimador Mensual de Actividad Económica refleja una caída del 2,1% interanual, con la industria y el comercio como principales afectados.

Desentrañando la realidad internacional

Pese a los logros en el comercio exterior, los economistas advierten que la situación financiera internacional sigue siendo un factor limitante para Argentina. Si bien se ha acumulado un superávit comercial, el contexto global podría obstaculizar el acceso a crédito, lo que afectaría las posibilidades de recuperación económica.

Figuras destacadas en el evento

La cena también contará con la participación del ensayista peruano Álvaro Vargas Llosa y la Premio Nobel de la Paz María Corina Machado, quienes aportarán perspectivas externas. Del lado del oficialismo, se espera la presencia de ministros de alta relevancia y dirigentes provinciales, reforzando el carácter trascendental del evento.