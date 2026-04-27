Jorge Brito: El banquero que busca influir en el peronismo

La política argentina vive momentos de tensión interna, pero un nuevo nombre surge como posible solución: Jorge Brito, el banquero que podría representar un cambio dentro del peronismo.

A medida que el kirchnerismo navega por turbulentas aguas internas, Jorge Brito aparece como una figura emergente capaz de ofrecer una alternativa fresca. Este banquero ha defendido consistentemente la necesidad de un «equilibrio fiscal», y su potencial candidatura atrae a sectores diversos que buscan un equilibrio en un contexto político polarizado.

Un recorrido en el deporte y los negocios

Brito, quien tal como lo hiciera anteriormente Mauricio Macri, dio sus primeros pasos en la gestión deportiva. Proveniente de una familia influyente, comenzó presidendo el reconocido club River Plate, donde dejó una huella más allá de los resultados deportivos.

Una nueva esperanza para el Peronismo

A medida que teje alianzas, el líder de Banco Macro ha resonado entre las voces del peronismo republicano y busca consolidarse como un candidato centroderechista dentro del partido, que cuenta con la mayor cantidad de afiliados. Su conexión con Sergio Massa, a diferencia de la relación que mantenía su padre, muestra un matiz novedoso en su aproximación política.

El apoyo de figuras clave

Sin haber confirmado oficialmente su candidatura, aquellos que lo rodean reconocen que su imagen gana terreno, especialmente dentro de un escenario competitivo ante un candidato kirchnerista como Axel Kicillof. La idea de que Brito se convierta en el «dirigente racional» que busca Mauricio Macri para el PRO se desvanece, confirmando que su contienda sería únicamente contra el kirchnerismo.

Referentes como Sergio Berni se han manifestado abiertamente a favor de su posible candidatura: “Me entusiasma la candidatura presidencial de Jorge Brito”, declaró en el programa Modo Fontevecchia, reflejando así el creciente interés por su figura en el paisaje político actual.