El Gobierno ajusta los aumentos del agua a partir de mayo

La reciente resolución del Gobierno argentino busca suavizar el impacto de los aumentos en las tarifas de agua, comenzando en mayo de 2026, lo que representa un cambio significativo en la política de precios del servicio.

El Gobierno anunció un cambio en la dinámica de incrementos en las tarifas de agua a partir de mayo de 2026, buscando moderar el impacto en los usuarios. Esta decisión se oficializó mediante la Resolución 14/2026 del Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS), publicada en el Boletín Oficial.

Ajustes Tarifarios: De Hasta un 4% a un Tope del 3%

Hasta abril de 2026, se aplicaron aumentos mensuales de hasta un 4%. Sin embargo, en mayo, el nuevo esquema establecerá un tope del 3% mensual para las subas. Este ajuste busca introducir un ritmo más lento en los incrementos sin detener el proceso de reestructuración tarifaria.

Las facturas de agua reflejarán aumentos más moderados a partir de mayo Freepik

Cambio en la Regulación Tarifaria

Esta resolución modifica lo establecido en la Resolución ERAS 53/2025, que había implementado un mecanismo de actualización tarifaria tras un periodo de limitaciones en 2025. El organismo evaluó la evolución económica del servicio y el efecto de los aumentos en los consumidores antes de establecer el nuevo criterio.

El Coeficiente de Modificación K

El nuevo enfoque también está relacionado con el conocido “Coeficiente de Modificación K”, que regula el comportamiento de las tarifas del servicio. Este coeficiente fue fijado en 2024 por la Secretaría de Obras Públicas, luego de una audiencia pública en la que se establecieron parámetros para preservar el equilibrio económico de la concesión.

Las tarifas de gas también aumentarán un 3% mensual desde mayo Freepik

Impacto de los Aumentos Previos

Durante 2025, se limitaron las subas a un 1% mensual debido a un contexto de ajuste excepcional. Sin embargo, este esquema generó un “atraso tarifario”, resultando en pérdidas de ingresos significativas y dificultades para el mantenimiento del servicio.

En respuesta a estas circunstancias, a finales de 2025, el ente regulador introdujo un proceso de convergencia para restablecer gradualmente los ingresos de la concesionaria. Aunque inicialmente se pensó en aumentar la tarifa en un plazo más corto, la decisión final tuvo en cuenta el contexto económico de los usuarios y las variables macroeconómicas.

Según los reportes de la concesionaria, la brecha tarifaria se redujo del 21,05% en diciembre de 2025 al 12,26% en abril de 2026, aunque aún no ha alcanzado el nivel deseado. Con la nueva medida, la recomposición tarifaria se extenderá hasta 2027.

Protección al Usuario

Además, la resolución mantiene vigentes mecanismos de protección, como la tarifa social para usuarios vulnerables y descuentos en función de coeficientes zonales.

El organismo también ordenó a la concesionaria presentar informes sobre su situación económica y financiera correspondientes al primer y segundo trimestres de 2026, con el fin de supervisar la evolución de las tarifas y evaluar posibles ajustes futuros.