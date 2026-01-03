Gabriel Arias se une a Newell’s

El arquero argentino, después de una destacada etapa en Racing, se incorpora a Newell’s en un movimiento que marca el inicio de una nueva era en su trayectoria deportiva.

Gabriel Arias, quien recientemente dejó Racing, llega a Newell’s como agente libre para firmar un contrato por una temporada y disputar el Torneo Apertura 2026. Este cambio promete ser un paso crucial en su carrera.

Despedida Emotiva de Racing

El 31 de enero, Arias hizo oficial su despedida de Racing a través de sus redes sociales. En un conmovedor mensaje, expresó: “Nunca es fácil el adiós, especialmente de un lugar donde fuimos tan felices. Nunca imaginé que sería arquero de Racing durante siete años y medio. Fui capitán y campeón en un club que me dejó una huella profunda”. Su gratitud hacia los que lo apoyaron a lo largo de su trayectoria fue palpable.

Un Nuevo Inicio en Newell’s

Arias se trasladará a Rosario este viernes para realizarse la revisión médica. Si todo sale según lo previsto, firmará oficialmente con el club rojinegro, un movimiento que responde a las recientes salidas de Keylor Navas y Lucas Hoyos, así como a los rendimientos irregulares de sus actuales arqueros, Juan Espínola y Williams Barlasina.

Primer Refuerzo y Regresos Notables

Con la llegada de Arias, Newell’s comienza a reforzarse de cara a la nueva temporada. Además de su fichaje, el club también se beneficia de los regresos de jugadores como Juan Ignacio Ramírez, Armando Méndez, Josué Reinatti y Marcelo Sponda, que son vitales para el equipo.

Un Trayectoria Impresionante

Arias, ícono en Racing, esperaba esta oportunidad tras perder su lugar en el equipo principal en 2025 frente a Facundo Cambeses. Su carrera incluye pasos por Olimpo de Bahía Blanca, Defensa y Justicia, y Unión La Calera, donde dejó huella y demostró su talento.

El Quinto Club en su Carrera

Con su llegada a Newell’s, Arias se convierte en el quinto equipo que representa. Desde su debut en 2007, su trayectoria ha estado marcada por exitosos pasos en el fútbol argentino, consolidándose como uno de los arqueros más destacados de su generación.