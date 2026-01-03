Video: Fuerzas rusas lanzan ataques aéreos en Zaporizhzhia

Un nuevo episodio de violencia se desató en Zaporizhzhia, donde varios ataques dejaron daños significativos, pero afortunadamente, sin pérdidas humanas.

En las últimas horas, la región de Zaporizhzhia fue escenario de un violento ataque que comenzó el jueves por la noche, provocando tres incendios simultáneos. Un edificio no residencial y dos estructuras agrícolas sufrieron daños considerables, mientras que escombros cayeron sobre hogares cercanos, caminos y vehículos estacionados, lo que obligó a los equipos de emergencia a actuar rápidamente en el lugar.

Un Segundo Asalto en la Madrugada

El caos continuó con un segundo ataque alrededor de las 2 a.m. del viernes, que incendió un centro comercial. Gracias a la rápida respuesta de los bomberos, se logró controlar las llamas sin que se reportaran heridos en ninguna de las agresiones. En total, las fuerzas rusas realizaron 737 ataques en la región durante el último día, utilizando drones, bombardeos aéreos, cohetes y artillería en 27 localidades, dejando a dos civiles con heridas leves.

Resiliencia y Estabilidad Energética

A pesar de la magnitud del ataque, las autoridades ucranianas informaron que el suministro eléctrico en la región se mantiene estable. Los intentos de dañar la infraestructura energética resultaron infructuosos, lo que resalta la resistencia de Zaporizhzhia ante estas agresiones. Este patrón de ataques intensificados en torno al periodo de Año Nuevo ha traído preocupación, pero hasta ahora, la región ha logrado evitar pérdidas fatales en estos recientes incidentes.