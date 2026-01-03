Inauguran nueva sala de oncología pediátrica en el Hospital Posadas

Un nuevo y revolucionario centro de atención exclusivo para adolescentes y jóvenes con cáncer ha sido inaugurado en el Hospital Nacional Posadas, gracias a una valiosa colaboración con la Fundación Natalí Dafne Flexer.

El Hospital Nacional Posadas ha dado un gran paso hacia la mejora de la atención oncológica en Argentina al abrir un espacio completamente dedicado a adolescentes y jóvenes con cáncer. Esta iniciativa, única en el país, se integra al Servicio de Hemato-Oncología Pediátrica y representa una respuesta a las necesidades específicas de este grupo etario, que históricamente recibía tratamiento en servicios adultos.

Un Espacio Diseñado con Propósito

La nueva área abarca 620 m² y ha sido diseñada pensando en las particularidades médicas, emocionales y socioculturales de los pacientes jóvenes. Este sector incluye un Hospital de Día y una zona de internación, que proporcionan comodidad y privacidad para los pacientes y sus familias, a la vez que fomentan el trabajo colaborativo entre los profesionales de salud del hospital y la fundación.

El Valor del Trabajo en Equipo

Durante la inauguración, el Dr. Luis Quintas, director Ejecutivo del Hospital Posadas, expresó su orgullo por formar parte de una institución que prioriza la calidad de atención. “Este espacio es un ejemplo del esfuerzo conjunto entre la Fundación y nuestro equipo, que ha hecho posible una diferencia significativa en el tratamiento de nuestros pacientes”, afirmó.

Atención Integral para Necesidades Específicas

La Dra. Cecilia Riccheri, jefa del Servicio de Hemato-Oncología Pediátrica, destacó la importancia de contar con un entorno especialmente diseñado para los adolescentes. “Los tipos de cáncer que enfrentan y sus necesidades de cuidado exigen un abordaje particular,” comentó.

Con esta nueva infraestructura, el Hospital Posadas está preparado para aplicar un modelo colaborativo de atención integral, garantizando un tratamiento más adecuado para los adolescentes y jóvenes con cáncer.

Promoviendo un Futuro Esperanzador

La Fundación Natalí Dafne Flexer, que lleva más de 30 años apoyando a niños, adolescentes y jóvenes con cáncer, implementó esta iniciativa en el contexto de su Programa de Adolescentes y Jóvenes con Cáncer. Según su presidenta, Edith Grynszpancholc, “el trabajo en conjunto con el Hospital Posadas potencia el desarrollo de la Oncología Infanto-Juvenil en el país, mejorando la calidad de atención para estos jóvenes valientes”.