“Ganadores de Mega Millions: Resultados del 6 de enero de 2026 en EE.UU.”

¡La emoción está en el aire! El célebre juego de lotería Mega Millions ofrece una serie de premios que podrían hacerte millonario. ¿Te imaginas ganarte el pozo acumulado? ¡Aquí te contamos todo lo que necesitas saber!

El aclamado Mega Millions ofrece un total de nueve niveles de premios, incluyendo el codiciado pozo acumulado que puede otorgar múltiples ganadores. Las recompensas varían desde dos dólares hasta un asombroso millón de dólares. Además, tienes la opción de duplicar tu ganancia utilizando el Megaplier, que requiere una recarga de un dólar sobre el boleto de dos dólares.

Las posibilidades de conquistar el pozo mayor de Mega Millions son de 1 en 302.575.350

Captura de pantalla Mega Millions



En cuanto al pozo mayor, arranca con una recompensa de 20 millones de dólares y se incrementa cada vez que no hay un ganador máximo, lo que lo convierte en una tentadora opción para quienes sueñan en grande.