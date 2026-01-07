Fallece Aldrich Ames, ex agente de la CIA y espía para la Unión Soviética, a los 84 años

Falleció Aldrich Ames, el Espía Que Traicionó a EE. UU.

Aldrich Ames, uno de los agentes de la CIA más infames, murió en prisión a los 84 años, dejando tras de sí una impactante historia de traición y espionaje.

Confesiones de un Traidor

La muerte de Ames, anunciada por la Oficina de Prisiones, marca el final de una vida marcada por la traición. Durante casi diez años, este ex agente de la CIA estuvo al servicio de la Unión Soviética y luego de Rusia, revelando identidades de espías occidentales operando tras la Cortina de Hierro.

Arresto y Condena

Su carrera delictiva llegó a su fin en febrero de 1994, cuando fue arrestado. Sin la necesidad de un juicio, Ames se declaró culpable de espionaje y evasión de impuestos, admitiendo haber recibido 2.5 millones de dólares por su traición.

Motivaciones detrás de la Traición

En una entrevista desde la prisión con el Washington Post un día antes de su sentencia, Ames reveló que sus acciones estaban impulsadas por problemas financieros persistentes, un factor que lo llevó a tomar decisiones que afectarían la seguridad de su país.