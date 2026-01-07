Pasajeros furiosos ante el retraso de su vuelo

Los pasajeros de un vuelo de Flybondi experimentaron una larga espera en Aeroparque, donde el despegue que estaba previsto para las 10:30 fue reprogramado para las 19:30. La compañía asegura haber informado sobre el retraso, pero los viajeros expresan frustración por la falta de comunicación efectiva.

Un Larga Espera en Aeroparque

El vuelo FO5330 de Flybondi dejó a sus pasajeros en una situación desfavorable cuando, tras numerosas horas de espera, finalmente despegó casi nueve horas después de lo previsto. Mientras la aeronave permanecía en tierra, un video grabado por uno de los pasajeros capturó la creciente indignación de quienes se encontraban a bordo.

Frustración entre los Pasajeros

En el video, un pasajero expresa la desesperación colectiva: «La gente no se la banca más. El vuelo debía salir a las 10, pero lo pasaron para luego de las 17, y ahora estamos desde hace dos horas acá». Esta queja resonó con el aplauso de otros viajeros molestos que se unieron a la protesta.

Demoras y Justificaciones

Los problemas comenzaron temprano. Aunque el vuelo estaba fijado para las 10:30, los pasajeros no abordaron hasta las 17:30 y, aun así, la aeronave continuó en tierra. Un viajero grabó la protesta, que alcanzó su punto álgido, afirmando que estaban esperando desde la mañana.

Cuestiones Operativas y Carga de Combustible

En medio de la indignación, un pasajero aseguró que el capitán había solicitado combustible a YPF en múltiples ocasiones, pero no se brindó la carga necesaria a tiempo. Flybondi admitió que la demora en la carga de combustible fue atribuida «a la empresa que brinda ese servicio».

Explicaciones de la Aerolínea

A pesar de la polémica, Flybondi sostuvo que había notificado a los pasajeros sobre el cambio de horario debido a «cuestiones operativas». Sin embargo, muchos viajeros argumentan que la comunicación no fue lo suficientemente clara.

Finalmente, el Despegue

Después de una espera interminable que dejó a los pasajeros exhaustos, el vuelo FO5330 logró despegar a las 19:30, según los registros de rastreo de vuelos. A medida que la situación se desarrollaba, la preocupación por la gestión de tiempos y la atención al cliente sigue en la mente de quienes vivieron esta experiencia.