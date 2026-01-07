Truffa: ‘El gobierno debe respaldar la emisión de pesos con reservas compradas’

El inminente desembolso de más de 4.200 millones de dólares que Argentina debe efectuar este viernes provoca inquietud en los mercados financieros, indicando un panorama económico tenso y complejo.

Según el economista Juan Manuel Truffa, la liquidación de la cosecha de trigo no cumplió con las expectativas, lo que llevó al Gobierno a aumentar su intervención en el mercado cambiario. “Diciembre no trajo las divisas que se esperaban”, comentó en una entrevista con Canal E.

Intervención Cambiaria: Estrategias del Gobierno

Frente a la escasez de reservas, el Ejecutivo está implementando múltiples acciones. “El gobierno continúa interviniendo en el mercado de contado, el Dollar Link y en los futuros”, explicó Truffa, enfatizando la intención de controlar la cotización del dólar. Actualmente, la situación es ajustada: “Terminamos el año con 1.970 millones de dólares en caja, en contraste con los 4.200 millones que debemos pagar”, señaló.

Tensiones y Alternativas Financieras

A pesar de las dificultades, Truffa subrayó que aún subsisten opciones financieras. “Por las fechas en que estamos, es probable que se tenga que recurrir al swap, aunque esto debería ser lo último”, apuntó, considerando improbable que el repo esté listo en este momento. La intervención, sin embargo, ha generado tensiones en relación con el objetivo de incrementar las reservas, un aspecto clave del acuerdo con el FMI. “Están comprando poco y vendiendo a través de pantallas para manejar la cotización”, describió.

Perspectivas para 2026: ¿Un camino hacia la estabilidad?

Mirando hacia el futuro, Truffa sugirió que el Gobierno aún puede optimizar su estrategia, siempre que cumpla con lo prometido. “El anuncio de implementar un programa de compra sistemática ha sido bien recibido”, comentó, refiriéndose a la intención de adquirir el 5% del volumen operado neto.

“No obstante, las reservas deben ser genuinas. El gobierno debe demostrar que las reservas adquiridas están respaldadas por la emisión de pesos”, puntualizó, añadiendo que esto solo puede llevarse a cabo con una mayor demanda de dinero. Respecto a la inflación, pidió un enfoque a largo plazo: “Las desinflaciones no son lineales. Si la tendencia a largo plazo se mantiene en descenso, no hay que sobrerreaccionar ante las variaciones mensuales”, concluyó.