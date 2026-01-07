Argentina defiende la captura de Maduro por vínculos con el ‘Cártel de los Soles’

El gobierno de Javier Milei reafirma su leal acompañamiento a la intervención militar estadounidense en Venezuela y celebra el traslado de Nicolás Maduro a un tribunal en Nueva York. A pesar de la firme postura, la defensa argentina enfrenta dudas tras las recientes acusaciones en su contra.

En una sesión extraordinaria de la Organización de Estados Americanos (OEA), el embajador argentino Carlos Cherniak destacó la «determinación» de la Casa Blanca para poner fin al régimen chavista, señalando que la captura de Maduro es un paso crucial hacia «la recuperación de la democracia y el imperio de la ley» en el país, que ha sufrido un éxodo masivo en los últimos años.

Controversia en las Justificaciones

A pesar del apoyo a la intervención, la argumentación de la defensa argentina se tambalea. Cherniak presentó a Maduro como «dictador y líder del Cartel de los Soles», una entidad que Argentina catalogó como terrorista en 2025, siguiendo la línea de Patricia Bullrich. Sin embargo, coincidiendo con su declaración, la justicia estadounidense desestimó las menciones al «Cartel de los Soles», reconociendo la falta de pruebas respecto a dicha organización criminal.

Carlos Cherniak, embajador argentino ante la OEA

Críticas a la OEA por Violaciones a Derechos Humanos

Más allá de la controversia legal, Cherniak aprovechó su intervención para criticar fuertemente a la OEA. Describió como «inaceptable» la «diplomacia del silencio» del organismo ante las violaciones de derechos humanos en Venezuela. Afirmó que la indiferencia frente a los crímenes de lesa humanidad pone en cuestión el propósito mismo de la organización y ha permitido el fortalecimiento del «narco-terrorismo» en la región.

Demandando la Liberación de un Gendarme Argentino

Durante su intervención, el embajador también pidió con urgencia la liberación del gendarme argentino Nahuel Gallo, detenido por el régimen de Maduro en diciembre de 2024. «Solicitamos con firmeza su inmediata liberación para que pueda reunirse con su familia», enfatizó Cherniak, denunciando una práctica sistemática de desapariciones forzadas de extranjeros a manos de los cuerpos de seguridad del país.

Coordinación en la ONU y el Futuro de Venezuela

El respaldo argentino a la intervención militar se ha reflejado también en otros foros internacionales. Francisco Tropepi, embajador ante la ONU, expresó un respaldo similar en el Consejo de Seguridad, alineando la administración Milei con la política exterior estadounidense, aun cuando otros países de la región cuestionan la legalidad de la operación militar.

El trasfondo de la controversia sobre el «Cartel de los Soles» pone de manifiesto la delicadeza de la política exterior argentina. La eliminación de esta acusación en el expediente judicial de Maduro deja al gobierno argentino defendiendo una posición sin respaldo en los tribunales.

La situación de Gallo continúa siendo una prioridad, con la Cancillería argentina considerándola un «secuestro de Estado». Ahora, con la inestabilidad en Venezuela, la protección y el bienestar de Gallo se han convertido en un tema de máximo interés para el gobierno argentino.