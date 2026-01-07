Ventas en alza, pero el ticket promedio se desploma

El Día de Reyes de este año refleja la complejidad del consumo en Argentina. A pesar de un leve aumento en las ventas, el panorama revela una cautela notable de los consumidores que se traduce en un ticket promedio cada vez más reducido.

Según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), las ventas minoristas aumentaron un 0,5% interanual en términos constantes, una cifra que, si bien sugiere cierta recuperación, oculta un contexto marcado por la incertidumbre y el bajo poder adquisitivo. Con promociones agresivas y financiamiento como principales motores, el gasto real por operación experimentó una caída del 41,9% ajustado a la inflación desde 2025, indicaron expertos en consumo.

Más Compras, Menor Gasto: Un Cambiante Comportamiento del Consumidor

El consumidor actual prioriza cumplir con la tradición de regalar, ajustando su presupuesto al extremo. La tendencia se dirige hacia productos más asequibles, marcas alternativas o artículos en promoción, como enfatiza el especialista Gabriel Meloni. A pesar del aumento en la cantidad de unidades vendidas, el valor total del gasto no se eleva.

Un 82,2% de los comercios manifestaron que los resultados fueron iguales o peores de lo esperado, mientras que la búsqueda de ofertas y el esfuerzo por competir con el comercio online afectan notablemente las expectativas.

Prácticas Comerciales a la Baja: Descuentos y Financiación

En un intento por estimular las ventas, las pymes aplicaron descuentos y facilité el acceso a cuotas sin interés. Sin embargo, el impacto real fue limitado. Aunque se aceptaron casi todas las tarjetas y se ofrecieron planes de financiación, el consumidor mantuvo una actitud cautelosa. “El cliente consulta mucho pero compra poco”, señalaron distintos comerciantes, reflejando una sensibilidad extrema a los precios.

Sectores que Afirman y Sector que Cae

Desde el informe de CAME, que incluyó más de 200 comercios en 30 ciudades, se evidenció un panorama dispar. Indumentaria registró la mayor disminución con un 2,5%, mientras que en calzado y marroquinería las ventas cayeron 1,1%. Las librerías, por otro lado, lograron crecer un 5%, pero los comerciantes señalaron que el aumento no fue del todo satisfactorio, con una baja tasa de conversión de consultas en ventas.

Una Ventana al Futuro del Comercio Minorista

El desempeño del Día de Reyes brinda una visión temprana sobre el estado del comercio minorista en 2026. Aun cuando el consumo se mantiene activo, este fenómeno se sostiene sobre una lógica defensiva, dependiente de promociones y financiamiento. Las pequeñas y medianas empresas enfrentan el reto de adaptarse a un consumidor más selectivo, que prefiere analizar precios y priorizar la financiación.

Aunque se cumplen las tradiciones, el Día de Reyes revela una realidad donde la recuperación del consumo aún parece un camino incierto y frágil.